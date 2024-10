SAV convincente in trasferta

Prova convincente dei gialloverdi nella prima trasferta stagionale, rientrati contenti del successo per 91-59 sul parquet del Rapid Bienne Basket. Una vittoria che lancia al meglio l’appuntamento di domani, sabato, in casa dei Giants Berna.

Non si trattava di un banco di prova, bensì di un’occasione per confermare il vantaggio sulle ultime della classe. E di fatto la distanza non è cambiata, al netto dei movimenti di mercato di entrambe le squadre. Oltre ai due punti, l’importante era rompere il ghiaccio con le trasferte oltre Gottardo, dove non è sempre facile iniziare le sfide col piede giusto. Anche a Bienne, infatti, i momò hanno avuto bisogno di un attimo per ingranare, ma poi hanno gestito al meglio un confronto giocato ad alto livello. Dopo due partite di 1a Lega Nazionale la SAV è dunque a punteggio pieno al pari di Baden e DDV Wild Ducks, che però hanno disputato un incontro in più.

Un piccolo traguardo raggiunto grazie alla forza del gruppo in entrambe le metà campo.

A livello difensivo i ragazzi di Marco Rota hanno tenuto ottimamente a bada i padroni di casa, che sia nel secondo, sia nel terzo quarto hanno messo a segno solo 14 punti. In fase offensiva ben cinque sono stati i giocatori ad andare in doppia cifra: Samuele Cereghetti e Tiago Beltrami con 10 punti, Andrea Beretta con 11, Patrik Kovac con 15 e Mattia Barattolo, miglior realizzatore del confronto con 23.

Proprio a lui abbiamo chiesto un giudizio sulla sua partita e su quella della squadra: “Sono molto contento di come abbiamo giocato. Siamo riusciti ad entrare tutti in campo e questa è una cosa più che positiva. Abbiamo dato tutti il massimo, io ho cercato di far girare il più possibile la palla per far segnare tutti e per giocare un basket migliore”.

Domani alle 15 i gialloverdi hanno in programma un’altra trasferta contro i Giants di Berna. Un team simile al Bienne, che ha esordito con due sconfitte e che lo scorso anno perse i due scontri diretti con Kovac e compagni. “Sono squadre affini – ha proseguito il classe 2005 – ciononostante noi arriviamo con la solita testa e preparati, senza dare per scontato che siamo più forti”.

Il 18enne proverà a dar seguito alle buone prestazioni di questo inizio di stagione: “Sono molto carico e preparato. In partita e in allenamento c’è un buon ambiente, chi è arrivato quest’anno si è inserito ottimamente nella squadra”.

Di nuovo non ci sono solo i compagni, ma pure allenatore e vice: “Mi sto trovando molto bene, c’è un buon confronto tra gruppo e allenatore, riusciamo a parlare e a chiarirci quando non ci capiamo bene. Spero continui così”.

Uno dei grandi punti di forza di Mattia è la duttilità. Lui fa le fortune di ogni allenatore perché è capace di giostrare con grande qualità praticamente in tutte le posizioni, ma qual è la sua preferita? “Ne ho due: una è l’ala grande, poiché mi permette di giocare sotto canestro ma non solo; l’altra è il playmaker, perché riesco a impostare e gestire il gioco”.

Duttile ma soprattutto tanto forte quanto giovane, dato che compirà i 19 anni il prossimo 6 novembre. Vedendo anche i numeri fatti registrare nella passata stagione, quest’estate è forse arrivata qualche proposta dal mercato? “Ho ricevuto un paio di offerte, anche da squadre di altre nazioni. Ho però deciso di rimanere qua a Vacallo perché credo nel progetto e in noi che centreremo gli obiettivi. Quindi speriamo in bene e sempre forza SAV”.

Le ambizioni non mancano in casa gialloverde ma, secondo Mattia Barattolo, qual è il campionato che si adatta meglio all’attuale situazione della sua squadra? “Guardando qualità e potenziale della squadra i campionati sopra i nostri sono certamente belli e difficili da raggiungere, tuttavia, secondo me, possiamo farcela, dipende solo da noi!”, ha concluso il numero 9.