Inizio da dimenticare per l’FC Mendrisio

Il mese di agosto della stagione 24-25 si è chiuso senza vittorie per il Mendrisio di Amedeo Stefani. Ancora alla ricerca del primo successo, i biancorossoneri hanno fatto visita ai cugini del Collina d’Oro per il primo derby ticinese. Sul sintetico di Gentilino, però, a fare festa sono i padroni di casa, protagonisti indiscussi della sessione estiva di mercato e verosimilmente da inserire tra le favorite nonostante l’etichetta di “neopromossi”.

Rispetto al pareggio nel recupero in casa dell’Uzwil (0-0), Stefani apporta due cambiamenti di formazione negli undici iniziali nel derby: Cariglia al posto di Lape a sinistra e Rey di nuovo faro del centrocampo al posto di Zahaj. Per il resto fiducia al tridente Gibellini, Becchio, Martorana davanti, De Biasi e Rossini in mediana con Rey e i confermati Brancher, Kabamba, Alushaj davanti a Vidovic.

Il caldo si fa sentire e il sintetico di certo non aiuta. Ma è calda anche la partenza dei momò con il primo squillo di Martorana troppo debole, però, per far male a Mitrovic. Ci prova anche Gibellini – puntualmente raddoppiato – ma anche l’undici del Mendrisio deve fare i conti con l’estremo difensore luganese. Il primo tempo termina con uno 0-0 che la dice lunga sull’equilibrio in campo. Equilibrio che si mantiene fino agli istanti finali, anche se sono i gialloblù a farsi preferire nella seconda frazione. Prima il palo colpito da Piazza salva il Mendrisio, poi ci pensa Vidovic a tenere abbassata la saracinesca con gli interventi su Piazza e Josipovic.

La risposta del Mendrisio arriva su calcio di punizione con un tiro velenoso di Rossini che viene deviato in corner da Mitrovic. Niente di fatto e cambio di fronte con il Collina che, questa volta, riesce a trovare l’1-0 con un colpo di testa del subentrato Cazzaniga. La classica doccia fredda per la squadra momò, vogliosa di cambiare marcia al campionato da subito.

Ruolino di marcia che è rimasto immutato anche mercoledì in occasione del recupero della prima partita di campionato in casa del Kosova. Anche nella tana dei rossoneri, gli uomini di Stefani sono stati “gelati” da una rete negli istanti finali di gioco per l’1-0. Per provare a svoltare classifica e rendimento, a Zurigo il Mendrisio si è presentato con un sistema tattico differente rispetto a quanto visto nelle prime sfide della stagione. Il campo ha però premiato il Kosova, trionfante con una rete al 92’. A chiedere pronto riscatto è anche il numero di reti realizzate: nelle prime cinque gare, l’attacco momò è rimasto a secco in quattro occasioni con la sola rete stagionale (Coppa Svizzera esclusa) realizzata dal difensore Brancher.

Dopo tre trasferte si torna al Comunale domani (sabato) per la sfida all’Höngg, sconfitto in entrambe le partite nella precedente stagione e che ha iniziato la stagione con sette punti in cinque partite.

La classifica

Tuggen (13), Wettswil-Bonstetten (13), YF Juventus (12), Kreuzlingen (12), San Gallo U21 (8), Kosova (8), Eschen/Mauren (7), Höngg (7), Taverne (6), Collina d’Oro (6), Winterthur U21 (5), Linth 04 (4), SV Schaffhausen (3), Freienbach (3), Mendrisio (*2), Uzwil (2).

Settore giovanile

Allievi C1, Grandinani-Mendrisio: 1-4

Prossimo impegno

Sabato 7 settembre, Comunale, Prima Lega, ore 16, Mendrisio-Höngg

Sabato 7 settembre, Adorna, allievi C1, ore 17, Mendrisio-Locarno blu

Domenica 8 settembre, Caslano, YL A, ore 15, R.A.Malcantone-Mendrisio

Domenica 8 settembre, Adorna, YL B, ore 14.30, Mendrisio-Sassariente.

Riccardo Vassalli