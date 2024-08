FC Mendrisio: un punto in casa

Smaltita e dimenticata la giornata storica per la sfida in Coppa Svizzera contro il Lucerna, il Mendrisio di Amedeo Stefani è tornato in scena al Comunale lo scorso weekend per affrontare la U21 del San Gallo, una formazione – ci aveva detto Gibellini nel lancio pre-partita – “tra le più attrezzate della categoria”.

E contro i rampanti giovani biancoverdi è arrivato un buon punto che sblocca la classifica del Mendrisio e trascina con sé anche più di un rammarico. Sì, perché se è vero che l’1-1 del Comunale può essere considerato un buon punto, è altrettanto vero che il rettangolo di gioco – per quanto visto – ha visto i ticinesi più intraprendenti e vivaci nel cercare il vantaggio.

Vantaggio che “rischia” di arrivare dopo istanti con Rossini, bravo a infilarsi tra le linee e insaccare il pallone in rete salvo poi dover interrompere l’esultanza per un corretto fuorigioco segnalato dall’assistente. Ancora euforico per la rete inflitta al Lucerna, Gibellini prova a sbloccarsi anche in campionato. L’undici momò si aggiusta il pallone in area e prova a far male al San Gallo U21 con una conclusione che sfiora però la traversa. Prova a regalarsi la prima rete ufficiale anche Andreas Becchio, tornato al centro dell’attacco dal primo minuto. Il bomber del Mendrisio ci prova da posizione defilata, ma la sua intuizione non dà gli esiti sperati.

Ma il gol è nell’aria e non solo in senso metaforico: su un perfetto calcio d’angolo di Martorana si avventa Brancher, che con un’altrettanta perfetta incornata salta più in alto di tutti e realizza il meritato 1-0. Ci mette la testa anche il San Gallo nel primo e unico tentativo dei primi quarantacinque minuti. Tentativo che finisce però nei guantoni di Vidovic. Nella ripresa partono meglio gli ospiti, che prima avvisano il Mendrisio di aver cambiato marcia e poi colpiscono in velocità con Berisha al 56esimo.

Colpito, ma non affondato, i ticinesi provano a riprendere in mano il pallino del gioco: sull’asse Gibellini-Bini si costruiscono le migliori occasioni. I due non si intendono però al meglio andando solo vicini al raddoppio in due circostanze nel finale.

Il secondo punto della stagione del Mendrisio è arrivato mercoledì sera nel recupero in casa dell’Uzwil. Oltre Gottardo, la formazione momò torna in Ticino con un punto figlio del pari senza reti per il secondo pareggio consecutivo. La “settimana inglese” del Mendrisio prosegue domenica sul sintetico di Gentilino per il primo derby ticinese della stagione. Rey e compagni saranno ospiti (alle 17) del Collina d’Oro, protagonista assoluto del mercato estivo ma ancora alla ricerca della quadratura ideale dopo una sola vittoria e tre sconfitte.

Classifica

Tuggen (10), Wettswil-Bonstetten (10), YF Juventus (9), San Gallo U21 (8), Höngg (7), Kreuzlingen (6*), Winterthur U21 (5), Taverne (5), Kosova (4*), Eschen/Mauren (4), Linth 04 (4), Freienbach (3), Collina d’Oro (3), Mendrisio (2*), Uzwil (2), SV Schaffhausen (0*)

Prossimo impegno

Domenica 1° settembre, 17, Gentilino, Collina d’Oro-Mendrisio, Prima Lega Classic.

Riccardo Vassalli