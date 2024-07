Banda Estiva in concerto a Mendrisio

L’attività della Banda Estiva della Svizzera Italiana (BESI), giunta alla sedicesima stagione, dopo un anno particolare prosegue a pieno regime.

L’orchestra di fiati, diretta dai fedeli maestri Samuel Arrigo e Daniele Giovannini, raggruppa all’incirca 40 musicisti provenienti da tutto il Ticino, che condividono il piacere di interpretare un vasto repertorio – da composizioni originali ad arrangiamenti di musica leggera – durante la pausa estiva delle ordinarie società bandistiche. Da notare pure che da quest’anno, la presidenza è stata affidata al consigliere nazionale momò Giorgio Fonio. Tutti i concerti della Banda Estiva saranno gratuiti. Di seguito ecco le date in programma.

Domani, sabato 6 luglio, alle 16.30 la performance della BESI si potrà sentire sul Piazzale della Casa Capriasca di Tesserete (in caso di cattivo tempo il concerto viene annullato). Lunedì 8 luglio la Banda terrà il proprio concerto alle 20.30 nella Corte del Municipio di Bellinzona (in caso di cattivo tempo il concerto verrà posticipato a martedì 9 luglio stesso orario) mentre mercoledì 10 luglio alle 20.30 sarà in Piazzetta San Carlo a Lugano (in caso di pioggia l’evento sarà annullato. L’appuntamento su suolo momò sarà per venerdì prossimo 12 luglio alle 20.30 quando la Banda Estiva suonerà nel Chiostro dei Serviti (in caso di cattivo tempo nel Salone Oratorio Santa Maria) di Mendrisio.