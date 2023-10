FC Mendrisio, il mal di trasferta prosegue

Il mal di trasferta prosegue. Il Mendrisio di Amedeo Stefani insegue ancora il primo successo oltre Gottardo e può mordersi le mani per quanto lasciato sul campo del Linth 04 nello scorso weekend.

Privo degli squalificati Mascazzini e Martinelli, il Mendrisio ha approcciato la trasferta in terra glaronese come spesso accade: con il piede schiacciato sull’acceleratore e con la volontà di creare da subito le migliori occasioni. Passa, infatti, solo un quarto d’ora prima che Riccardo Bini sblocchi la contesa con un colpo di testa a trafiggere inesorabilmente Dabic sul perfetto e millimetrico traversone di Rossini.

La rete del vantaggio galvanizza il Mendrisio. I momò continuano perciò a spingere e al 23’ piazzano il raddoppio con l’ottava rete in campionato di Stefano Gibellini, il più lesto di tutti in area a insaccare un’azione ben sviluppata sulla destra. Ma è forse l’ultimo vero acuto di un Mendrisio che, con il passare dei minuti, crolla nel rendimento e nella tenuta mentale.

Il Linth 04 intuisce e ne approfitta per guadagnare campo e fiducia, avvertendo i ticinesi con un calcio d’angolo, sugli sviluppi del quale ci mette una pezza l’ottimo Vidovic. Quello tra l’attacco glaronese e l’estremo difensore momò è un duello che perdurerà per gran parte della partita. Il portiere 22enne nulla può, però, sulla rete che rimette in carreggiata i gialloneri negli istanti successivi la pausa. L’ex Rapperswil Sabanovic anticipa tutti e scaraventa in porta il gol dell’1-2. È poi ancora il capitano del Linth 04 a cogliere il pareggio per il definitivo 2-2 al 73’, insaccando di sinistro un’azione avviata nell’area dei padroni di casa con un contatto dubbio tra un difensore locale e Gibellini.

Incassato il 2-2, il Mendrisio non riesce a ritrovare il guizzo per reagire. Sono quindi ancora Vidovic prima e poi Damo a salvare i biancorossoneri dalla possibile sconfitta.

Per Rey e compagni si tratta del terzo pareggio consecutivo in campionato, che allunga sì la striscia di imbattibilità a quattro partite, ma porta con sé anche più di un rammarico.

Il Mendrisio tornerà in campo domani pomeriggio, sabato, per il primo turno di qualificazione alla prossima edizione di Coppa Svizzera. L’appuntamento è fissato in casa dei pari categoria del Wohlen, undicesimi in classifica nel Gruppo 2 di Prima Lega con 11 punti fin qui collezionati.

La classifica:

1. Kreuzlingen 22 punti; 2. Höngg (21); 3. Eschen Mauren (18); 4. Winterthur U21 (18); 5. YF Juventus (18); 6. GC U21 (18); 7. Freienbach (15); 8. Mendrisio (14); 9. Taverne (14); 10. Kosova (14); 11. Wettswil-Bonstetten (14); 12. Linth 04 (13); 13. Tuggen (12); 14. Uzwil (11); 15. Gossau (8); 16. Balzers (3).

Settore giovanile

Risultati: Allievi A YL Chiasso-Mendrisio: 3-6

Allievi B YL Mendrisio-Sassariente: 3-2

Allievi C YL: Chiasso-Mendrisio: 1-1

Prossimi incontri

Sabato 21 ottobre, 14.30, All B YL: Bellinzona-Mendrisio;

16.00, Adorna, All C YL Mendrisio-INSEMA;

Domenica 22 ottobre, 14.30, Adorna, All A YL Mendrisio- INSEMA.