Chiasso, balzo avanti per il polo della moda

Un nuovo, decisivo passo avanti verso la fase realizzativa per il futuro nuovo Centro professionale tecnico del settore tessile di Chiasso, che sorgerà a due passi dalla stazione ferroviaria. Il Comune si appresta a pubblicare nell’imminenza la domanda di costruzione, dopo aver posto le modine. Il polo della moda – un’opera da 53 milioni di franchi, di cui 7,6 milioni già accolti dal Gran Consiglio intende riunire sotto lo stesso tetto la Scuola d’arti e mestieri di sartoria e la Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda.

“Nelle prossime settimane presenteremo il messaggio municipale, che contemplerà anche la realizzazione di 245 posteggi pubblici”, dichiara a l’Informatore, il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni. Ma quali saranno i tempi di realizzazione? “Il via ai lavori è previsto a inizio 2024 e il Centro dovrebbe poter essere inaugurato in un paio di anni”.

Si tratta di una delle opere più importanti e di prestigio per la Città e per il Cantone che ne è il committente: sarà creato un un polo di riferimento rappresentativo per la formazione nel campo tessile, dell’abbigliamento e della moda, “un luogo – è stato più volte evidenziato – dove il dinamismo e i repentini tempi della moda incontrino la tradizione e il saper fare e dove studio e formazione possano amalgamarsi con la realtà del mondo del lavoro”.

Vincitore del concorso pubblico è il gruppo interdisciplinare con alla testa lo studio di architettura Boltas Bianchi Architetti di Agno con il progetto denominato “Cerniera”. In estrema sintesi, il progetto prevede “un edificio a stecca allungato (cfr. qui sopra il rendering) che riprende la geometria dei magazzini ferroviari esistenti e la quota dello stabile principale della stazione”.