Dieci sindaci su 11 a Balerna

Balerna chiama, i sindaci rispondono. Riscontro positivo, mercoledì sera, per la chiamata a raccolta dei capi degli Esecutivi comunali del Distretto voluta per – questo, in estrema sintesi, l’intento – “costruire una regia per temi sovracomunali”.

Tutti presenti, tranne Riva San Vitale. Alla riunione, lanciata dal sindaco di Balerna, Luca Pagani, hanno risposto anche i sindaci di Vacallo e Morbio Inferiore che inizialmente sembravano scettici.

Ma qual è stata la decisione a conclusione della prezioso faccia a faccia? Il meeting – è stato risolto – vuole essere valorizzato e sarà pertanto integrato nell’ambito degli incontri a respiro intercomunale già in agenda da una quindicina di anni. Sarà insomma riservata una “finestra” in questo stesso ambito.

Alla riunione si è fra l’altro chiarito che il Convivio dei sindaci voluto da Balerna e svoltosi a palazzo civico non rappresenta una alternativa all’aggregazione del Basso Mendrisiotto, bensì intende formare una gremio forte e compatto di Comuni per portare avanti uniti temi di portata sovracomunale.

Diversi, dunque, i temi comuni – oltre ai progetti di fusione in corso – e numerosi pure gli obiettivi strategici ritenuti necessari per giungere a una migliore gestione del territorio e delle sue problematiche più eclatanti: dall’inquinamento alla mobilità, all’occupazione. La proposta lanciata da Balerna troverà dunque come detto una sua collocazione. E pertanto il gremio rappresentato dai responsabili dei Municipi del Distretto tornerà a riunirsi.

Intanto, Balerna prossimamente si misurerà sulle proprie finanze comunali: il bilancio consuntivo 2022 dell’amministrazione comunale, che chiude con un avanzo di esercizio e che presto approderà all’esame della Commissione della Gestione, approderà ai voti del Consiglio comunale nella seduta convocata per il 19 giugno.