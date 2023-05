È Cedric Tognetti il più veloce del Mendrisiotto

Mercoledì 10 maggio è andata in scena la sfida regionale sui 60 m e sugli 80 m che ha garantito il pass di qualificazione a numerosi atleti VIGOR alla finale ticinese del “Ragazzo più veloce del Ticino” che si terrà a Lugano.

A laurearsi ragazzo più veloce del Mendrisiotto è stato ancora una volta Cedric Tognetti con il tempo di 9’’72 sugli 80 m.

Tra le nate nel 2013 si sono messe in luce Valery Leoni (9’’77) e Ejana Islami (9’’88) rispettivamente prima e terza sui 60 m. Nella categoria maggiore delle nate nel 2012 vittoria di Camilla Bullani con il tempo di 9’’16, seguita da Kristal Pagani, quarta e qualificata per la finale. Tra le 2011, qualifica raggiunta anche per Gloria Castellano, quarta in 9’’17. Tra i maschi vittoria del giovane Thiago Moco (9’’07) e tra i 2010 secondo e terzo posto per Julyan Terregna e Dario Caimi rispettivamente in 9’’02 e 9’’80.