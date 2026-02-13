FC Mendrisio: prove generali

Ultimi giorni di preparazione per il Mendrisio. Il periodo più intenso e faticoso della fase invernale è alle spalle per Becchio e compagni, pronti ad affrontare domani mattina l’ultimo test amichevole prima di concentrare nuovamente forze ed energie al campionato di Prima lega Classic.

Quello che vedremo in campo alla ripresa sarà un Mendrisio grossomodo identico a quello che abbiamo conosciuto nella prima parte di stagione, chiusa appena sopra la riga rossa. Pochi, ma mirati, i cambiamenti effettuati nel corso della sessione invernale di mercato.

L’innesto di Samuele Lago Mille dal Castello è il vero colpo grosso messo a segno dalla dirigenza momò: l’attaccante – assoluto protagonista nella cavalcata delle “caprette” – ha dimostrato da subito una grande intesa coi compagni e uno spiccato senso del gol per il suo ritorno al Comunale. Per la difesa, invece, i centimetri e la qualità di Moris Sportelli garantiscono solidità ed esperienza per blindare la porta.

Alessio Calacoci è, dal canto suo, il profilo scelto per le corsie laterali e porta al Comunale esperienza e velocità nonostante la giovane età (21 anni, ndr). Sul fronte partenze, invece, hanno salutato il Mendrisio Riccardo Bini (Chiasso), Bruno Martignoni (Giubiasco), Alessandro Castellan (Balerna), Justin D’Ippolito (svincolato) e Senai Estephanos (Team Ticino). Per avvicinarsi al ritmo partita e preparare al meglio l’esordio annuale al Comunale, i momò chiudono l’ultima settimana di preparazione con due incontri amichevoli.

Il primo si è disputato mercoledì sera all’Adorna contro i cugini del Castello (2.a Interregionale) di Gioele Croci-Torti. Troppo ampio, però, il divario in un match che ha visto il Mendrisio imporsi con un secco 5-0 che non lascia spazio a troppe interpretazioni. Convincente, quindi, la penultima uscita invernale del Mendrisio, che ha fatto il pieno di fiducia ed entusiasmo trovando facilmente la via del gol. A segno, nuovamente, Samuele Lago Mille, a cui si aggiungono i timbri di Andreas Becchio (doppietta), Riccardo Rossini e Vittorio Vitulli in una cinquina, resa ancora più preziosa dalla capacità di non concedere reti all’avversario.

Domani mattina ultimo giro di giostra prima di tornare a fare sul serio e competere per i tre punti. Rey e compagnia affronteranno il Vallemaggia (compagine di 2.a Lega) al Comunale alle 11.00. Il test tra Mendrisio e Vallemaggia non è un inedito in preparazione. Le due formazioni si sono già sfidate in amichevole l’anno scorso in un incontro che ha visto i momò imporsi con un roboante 11 a 0.