Finali nazionali per gli Allievi A del FC Mendrisio

Le foto che giungono da Tenero – sede delle final four della Brack Youth League Futsal Cup Youth – mostrano abbracci, sorrisi a trentadue denti e una coppa sollevata al cielo. È quella conquistata dagli Allievi A del Mendrisio allenati dal duo Manzo-Caserta. I giovani momò si sono imposti all’ultimissimo secondo nella finale contro i cugini del Chiasso dopo aver sconfitto il Bellinzona per 2-1 in semifinale. Tradotto: gli Allievi A del Mendrisio saranno chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno alle finali nazionali, in programma a Berna il weekend del 14-15 febbraio.

Ad esprimere tutta la sua soddisfazione è il responsabile del settore giovanile bianconerorosso Simone Bordogna: “C’è tantissima soddisfazione, davvero. Come FC Mendrisio teniamo particolarmente a questa competizione, anche per difendere il titolo (conquistato in prima persona, ndr) dell’anno scorso. Ci aspetta insomma una bella sfida. Quest’anno il torneo organizzato dalla FTC ha avuto sicuramente più successo, merito dell’impegno da parte di Ramon Consoli e della Federazione Ticinese, ma anche del titolo vinto da noi la scorsa stagione”.

I numeri lo confermano: il futsal, o calcio indoor, cresce a vista d’occhio anche dalle nostre parti. “Personalmente – aggiunge Bordogna -, lo ritengo complementare al calcio a undici e credo che in un settore giovanile sia una parte del percorso di crescita sportiva dei ragazzi. Sappiamo tutti delle difficoltà che abbiamo nel Mendrisiotto a livello di infrastrutture nel periodo invernale per la mancanza di campi sintetici. Noi però facciamo calcio e non politica e quindi, invece di lamentarci, abbiamo cercato di sfruttare queste lacune utilizzando le palestre, aggiungendo questa componente alla nostra metodologia”.

E ancora: “Possiamo ritenerci fortunati perché il Comune di Mendrisio ci mette a disposizione diverse palestre e fasce orarie per svolgere al meglio gli allenamenti. Per questo possiamo solo ringraziare”. Con l’attenzione rivolta alle finali nazionali del prossimo weekend, gli Allievi A del Mendrisio stanno sfruttando al meglio il periodo invernale in vista del campionato primaverile. “I risultati ci stanno facendo capire che stiamo remando nella direzione giusta. Personalmente, quando la domenica sera ricevo le foto dei bambini felici dopo un torneo o una partita, sono fiero e felice di avere al mio fianco allenatori e persone che hanno il mio stesso obiettivo. Che primavera sarà? Dovrà essere all’insegna di continuità, crescita e nuove esperienze. Ma soprattutto di tanti sorrisi e, perché no, anche di qualche vittoria. D’altronde, siamo momò e ci piace sempre festeggiare”.