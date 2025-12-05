Gala celebrativo per la Civica

Un concerto di gala decisamente celebrativo, d’altronde non dimentichiamo che il presidente Giovanni Jelmini, il maestro Carlo Balmelli e il Comitato della Civica Filarmonica di Mendrisio stanno lavorando alacremente per degnamente festeggiare l’anno prossimo i primi cento anni. Ma torniamo al presente. Il Concerto di gala è imminente. Si terrà domenica 7 dicembre alle 16.30 al Mercato coperto di Mendrisio.

Il Concerto di gala, diretto dal maestro Carlo Balmelli, si apre con Festive Overture, celebrando così il 50° dalla morte del grande compositore russo Dmitrij Šostakovic. L’Ouverture, originariamente concepita e scritta nel 1947 per celebrare i 30 anni passati dalla Rivoluzione russa del 1917, è stata eseguita solo sette anni più tardi, nel 1954, per i festeggiamenti del 37º anniversario, al teatro Bol’šoj. Il direttore Nebolsin contattò Šostakovic appena pochi giorni prima del concerto celebrativo. Il compositore mise a punto gli ultimi ritocchi dell’opera in soli tre giorni. Composizione d’effetto, ideale per cerimonie all’aperto, come la descrisse il compositore, quest’opera celebrò a Mosca nel 1980 i XXII Giochi Olimpici.

Si proseguirà con Terpsichore di Bob Margolis, compositore ed editore musicale statunitense. Margolis compose Terpsichore nel 1981, basandosi sulle danze della corte di Enrico IV di Francia eseguite da Michael Praetorius nel 1612. Tersicore è la Musa greca della danza. È una delle nove Muse figlie di Mnemosine (dea della memoria) e di Zeus.

Continuiamo con gli aspetti celebrativi: quest’anno ricorrono, rispettivamente, il 125° dalla nascita e il 35° dalla morte di Aaron Copland. Dalla suite dal balletto Rodeo, balletto commissionato alla coreografa Agnes de Mille e ad Aaron Copland dal Ballet Russe di Montecarlo per la stagione 1942-43, verrà proposto il primo movimento: Buckaroo Holiday. Il balletto è ambientato nel Sud-Ovest degli Stati Uniti dove il rodeo del sabato pomeriggio rappresenta una tradizione. Nei ranches più lontani come nei centri commerciali e nelle città, i cowboys si riuniscono per mostrare la loro abilità nell’usare il lazo, nel cavalcare, nell’atterrare il bestiame e nel marchiarlo.

The Perfect Fool è un’opera in un atto con musica e libretto del compositore inglese Gustav Holst. Holst compose l’opera tra il 1918 e il 1922. L’opera ebbe la sua prima al Covent Garden Theatre di Londra il 14 maggio 1923. Nella partitura, Holst prende in giro le opere di Verdi, il Parsifal di Wagner e Debussy. Nell’opera, la parte del Matto non consiste in alcun canto, ma solo in una parola pronunciata: “no”. L’opera non ebbe successo e il pubblico trovò la storia confusa. La musica introduttiva al balletto viene eseguita molto più spesso, separatamente, come suite.

Nel 150° anniversario dalla nascita, la Civica Filarmonica di Mendrisio chiude il suo concerto di gala con Boléro di Maurice Ravel. Il Boléro è una composizione per orchestra di Maurice Ravel del 1928. Nato come musica da balletto, scritto su richiesta della ballerina Ida Rubinštejn, è divenuto in seguito celeberrimo come brano da concerto; la mancanza di scene e coreografia non toglie nulla al grande fascino della partitura.

La Civica sottolineerà anche i propri traguardi: Laura Moro e Simone Croci saranno festeggiati per i loro 25 anni di attività con la medaglia di veterano cantonale e tutti potranno felicitarsi con gli allievi Noemi Bazzurri e Manuele Borromeo per il loro primo concerto di gala.

