Ecco il venerdì nero: “Boccata d’ossigeno”

Letteralmente significa “venerdì nero”. È il Black Friday al via oggi, 28 novembre: sconti annunciati in tutti i negozi e inizio implicito agli acquisti natalizi. Ma il fenomeno “planetario” rappresenta davvero una boccata di ossigeno per il settore? Lo abbiamo chiesto a Davide Rampoldi, presidente della Società dei commercianti del Mendrisiotto. “Non è la panacea di tutti i mali, non risolve tutto, ma sicuramente aiuta” dichiara a l’Informatore. “C’è da dire che da noi il Black Friday è diventata un’abitudine consolidata ormai da qualche anno e si manifesta un po’ in tutte le modalità, sulle piattaforme online come pure in negozio e sui social. I clienti lo attendono. Muove le masse, la gente arriverà e mi sento di dire che per il fatturato può essere senz’altro un beneficio”. Un dato: l’anno scorso in Svizzera durante il “venerdì nero” si è registrato un incremento del 55% delle vendite di beni non alimentari rispetto alla settimana precedente. Rampoldi offre un altro elemento considerevole: “statisticamente si dice che l’85% delle persone non sa cosa vuole, ma poi quando si muove in questo tipo di eventi compra o è stimolato a farlo più avanti”.

Al via il Mercatino di Natale

Intanto, la Società Commercianti del Mendrisiotto domenica 7 dicembre organizzerà il Mercatino di Natale nel Borgo di Mendrisio. L’obiettivo? “Valorizzare il nucleo e le sue attività commerciali, creando un’occasione d’incontro e animazione”. Intanto, il sodalizio si appella alle realtà attive nel nucleo di Mendrisio coinvolte dal percorso dell’evento. “Durante la giornata apprezzeremmo poter includere tra gli espositori anche le vostre attività e, per chi è situato lungo il tracciato del mercatino, vi invitiamo a valutare la possibilità di mantenere aperto il vostro negozio e, se lo desiderate, di esporre anche all’esterno della vostra attività, così da rafforzare il coinvolgimento e contribuire a creare un’atmosfera ancora più viva e accogliente”.