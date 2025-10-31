I “campanoni” di Mendrisio tornano a casa

Dopo un mese e mezzo di cure, sono tornati a casa i tre “campanoni” della Parrocchiale di Mendrisio (in totale sono 5). Martedì mattina un nugolo di persone li attendeva e, prima che venissero issati al campanile, l’arciprete don Claudio Premoli li ha benedetti con una preghiera. Un momento speciale che forse capita di vivere una volta sola nella vita! Gli abitanti del nucleo non li hanno uditi suonare per diverse settimane e ora torneranno a sentirli. L’intervento si è reso necessario per un problema di usura, per bilanciarli, cambiare i cuscinetti, riportare in sicurezza i battagli nonché la manutenzione ordinaria. Un’operazione per la quale la Parrocchia ha votato un credito di 50 mila franchi (cfr. l’Informatore del 19 settembre scorso).