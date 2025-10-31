Frena il Chiasso: derby in parità

Ci sono serate, nel calcio, che possono cambiare e spostare gli equilibri. È forse presto per dire se, effettivamente, l’ottavo turno di Seconda Lega risulterà determinante. Lo scopriremo giornata dopo giornata, ma intanto il presente racconta di un nuovo avvicendamento in cima alla classifica. Sì, perché all’Adorna di Mendrisio, Morbio e Chiasso si sono divisi la posta in palio (1-1) in un derby intenso e piacevole. Un punto a testa che toglie ai rossoblù di Padula la vetta ma non l’imbattibilità, e che allo stesso tempo conferma la solidità e la crescita del Morbio di Kitic.

È stato il Chiasso il primo a portarsi in vantaggio con la rete di Foglia, bravo a saltare in slalom la retroguardia “orange” e accompagnare il pallone in porta. Una serpentina d’autore che sembrava poter spianare la strada ai rossoblù. Ma il Morbio non si è dato per vinto. Fodor sfonda sulla sinistra, lascia partire un cross velenoso che sorprende la linea difensiva del Chiasso, colpisce il palo e sulla respinta si avventa Giglio che insacca l’1-1 finale.

Buone notizie per il Balerna di Simone Pichierri, che mostra segni di ripresa in casa del Vedeggio. Dopo il successo di metà settimana in Coppa Ticino contro lo Stabio, i neroazzurri rimediano un punto sul campo del Vedeggio (1-1). I momò sbloccano il punteggio con Tommaso Carà, bravo a capitalizzare al 30’. Il pareggio di Fontana al 63’ non scalfisce il Balerna, che nel finale prova a reagire nel tentativo di accaparrarsi la posta piena. Un punto che non cambia di troppo la classifica di Panella e compagni, ma restituisce fiducia in vista del rush finale per chiudere l’inverno.

Un mezzo sorriso – e forse un sospiro di sollievo – anche per il Novazzano di Stefano Lippmann, che dopo tre sconfitte ritrova la via dei punti e della speranza. Contro un buon Melide finisce 1-1 con Barberio a firmare la rete che mette fine alla striscia negativa. Come per il Balerna, più che per la classifica è un buon punto che vale doppio per il morale e per rilanciarsi.

Si entra nel vivo del finale del girone d’andata con un prossimo turno che promette scintille. Il Chiasso ospita domani (19.45) il Sementina in una sfida d’alta quota. Per mister Padula – con il Vallemaggia atteso sul campo del Semine – l’occasione di rispondere immediatamente e lanciare più di un segnale al campionato. Il Morbio, dalla sua, affronta il Melide che in classifica ha il fiato sul collo degli “orange”. Cercano continuità Balerna e Novazzano. I neroazzurri ricevono il Rapid Lugano, mentre i gialloblù sono alla ricerca di punti pesanti nella sfida contro la Moderna per uscire dalle sabbie mobili.

La classifica

Vallemaggia (22), Chiasso (21), Sementina (19), Vedeggio (17), Morbio (16), Semine (15), Melide (15), Rapid Lugano (11), Moderna (10), Cadenazzo (10), Balerna (7), Novazzano (5), Monteceneri (4), Ascona (4).

Prossimo turno

Melide-Morbio (sabato 18.30), Balerna-Rapid Lugano (sabato 18.30), Chiasso-Sementina (sabato 19.45), Moderna-Novazzano (domenica 14.45).