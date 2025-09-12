Un bel Mendrisio ritrova il sorriso

Tom Shadyac l’ha chiamata “Una settimana da Dio”. Il titolo del famosissimo film con Jim Carrey potrebbe benissimo prestarsi per etichettare gli ultimi giorni del FC Mendrisio. Sì, perché i momò hanno saputo mettersi alle spalle un inizio di stagione non troppo entusiasmante dal punto di vista dei risultati. Poco male, perché dopo un solo punto racimolato nelle prime tre partite, la squadra di Stefani ha dimostrato di saper cambiare marcia collezionando due successi in pochi giorni.

Il primo sorriso della stagione è arrivato nel weekend in casa del SV Schaffhausen, sconfitto per 1-3. Avvio di gara segnato dal calcio di rigore fallito da Becchio, che successivamente avrà modo di rifarsi. Il vantaggio arriva, però, al 38’, quando Gibellini fa quello che gli riesce meglio: prendersi gioco degli avversari e “nascondere” il pallone per poi scagliare un destro sul primo palo. La generosità di Becchio viene ripagata poco prima della pausa: Okaingni si invola sulla destra e serve un assist al bacio al numero sette che non ha problemi con il più classico dei tap-in. Il Mendrisio è in palla e lo conferma al 67’ con una punizione magistrale di Guarino. Il timido tentativo di reazione dei padroni di casa si rivela innocuo e porta al 1-3 finale. Primi tre punti in tasca e iniezione di fiducia necessaria per affrontare il Winterthur U21 al Comunale.

Nel recupero della seconda giornata (sospesa lo scorso agosto per pioggia dopo 23’, ndr), i biancorossoneri mostrano orgoglio, carattere e grinta da vendere. Che fosse una partita non semplice era ben chiaro a tutti. Sia per la qualità di cui ha sempre disposto la U21 tigurina, sia per il buon momento di forma. Aggiungiamoci la statistica che vedeva il Mendrisio mai fortunato contro le U21 dal ritorno in Prima Lega e il gioco è fatto. E, in effetti, il Winterthur U21 parte fortissimo: al 37’ è già 0-2 con Sebök e Rapino a spaventare un ben frequentato Comunale.

Ma al Comunale, lo insegna la storia, non bisogna mai dare per scontato nulla. E allora ecco Gibellini, in forma smagliante con una doppietta nel giro di due minuti che pareggia immediatamente i conti. La reazione è d’applausi e i momò vanno alla pausa addirittura in vantaggio con De Biasi, che quando c’è da essere nel posto giusto al momento giusto non delude mai. Il 3-2 alla pausa è un vero toccasana. I momò crescono di minuto in minuto e trovano il poker per blindare la seconda vittoria consecutiva ancora con Gibellini, che firma il 4-2 finale e si porta a casa il pallone. In salsa ticinese, la pellicola del 2003 diventerebbe… una settimana da Gibellini.

Sulle ali dell’entusiasmo, il Mendrisio è chiamato ora all’esame di maturità per cercare il tris di vittorie consecutive. Domani (sabato, 17.00) al Comunale sbarca il Wettswil-Bonstetten allenato dall’ex capitano della Nazionale Stephan Lichtsteiner, al 13° posto in classifica. Il bilancio dei precedenti contro i rossoneri sorride a Martinelli e compagni, soprattutto negli ultimi tre incroci, tutti a favore dei ticinesi. L’ultimo confronto al Comunale risale al 30 aprile con la vittoria per 2-1 (Becchio e Gibellini i marcatori).

Settore giovanile

Allievi C2, Mendrisio-Stabio: 0-0

Allievi YL B, Mendrisio-Sassariente: 4-1

Allievi YL A, Grandinani-Mendrisio: 1-2

Prossimi impegni

– 13 settembre, Mendrisio-Wettswil-Bonstetten, Comunale, 17.00, Prima Lega

– 13 settembre, Mendrisio-Raggr. San Bernardo, Adorna, 13.30, Allievi C1

– 13 settembre, Mendrisio-Savosa Massagno, Rancate, 14.00, Allievi C2

– 13 settembre, Chiasso-Mendrisio, 15.00, Youth League A

– 14 settembre, Mendrisio-Rapid Lugano, Adorna, 13.30, Youth League B

Classifica

YF Juventus (15), Freienbach (13), Baden (*9), Taverne (9), Tuggen (9), Dietikon (7), Mendrisio (7), Winterthur U21 (7), Eschen/Mauren (6), Höngg (6), Kosova (6), Collina d’Oro (5), Wettswil-Bonstetten (4), Widnau (4), SV Schaffhausen (**3), San Gallo U21 (2).

*una partita in meno

** una partita in più