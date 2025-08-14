Il Giubileo del Mendrisiotto in Vetta al Monte Generoso

Pellegrini di speranza. La data da segnare in rosso – per chi è interessato – è quella di domenica 31 agosto. Citando il profetta Isaia, il Vicariato regionale rivolge questo invito: “Sali su un alto monte”. E cioè? L’evento giubilare è infatti previsto in Vetta al Monte Generoso dove – per tutti – alle 16 è prevista la Messa. La salita può avvenire con il pellegrinaggio a piedi o con il trenino. Per chi va a piedi il ritrovo è fissato alle 9 al Battistero di Riva San Vitale, alle 10 il percorso passa da San Martino, alle 11.45 da San Nicolao, alle 13 si giunge alla Cascina d’Armirone e alle 15 è previsto l’arrivo in Vetta. Ciascuno può scegliere di percorrere singole tappe separate o raggiungerle con l’auto. Un piccolo gruppo percorrerà l’intero tragitto.

Partenza invece da Capolago alle 14.05 per la salita con il trenino e arrivo in Vetta alle 14.45. E poi il rientro con partenza alle 17.45 e arrivo a Capolago alle 18.25.

Posti limitati. Iscriversi tramite il codice QR o vicariobalerna@gmail.com