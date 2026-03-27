Un secolo di musica ed energia per la Civica di Mendrisio

“Civica Filarmonica di Mendrisio: domenica 28 marzo 1926 alle ore 15.30 il Corpo della Civica darà (tempo permettendo) il suo primo concerto, sfilando poi per le vie del paese. Alla sera, alle ore 18.30, cena familiare al Ristorante Delizie”. Fu questo – un secolo fa – il primo proclama ufficiale che diede il via alla storia della Civica Filarmonica di Mendrisio. Il 2026 è quindi l’anno del centenario per la Civica: il presidente Giovanni Jelmini, il maestro Carlo Balmelli ed il Comitato lavorano intensamente per proporre degni festeggiamenti del centenario. Dodici gli eventi progettati, a iniziare dal tradizionale Concerto del Venerdì Santo per terminare il 2026 con il Gala del 6 dicembre. Ogni aspetto dei festeggiamenti del traguardo è stato illustrato lunedì in un incontro con i media a LaFilanda. “Cento anni tutti d’un fiato!” è lo slogan scelto dal Corpo musicale per segnare l’anniversario dietro il quale vi sono generazioni che si sono succedute in ore e ore di prove, concerti, strumenti, concorsi musicali, amicizia. E maestri che si sono susseguiti in tutto questo tempo. E allora iniziamo proprio da loro.

I maestri che si sono succeduti

Dagli albori fino al 1931 la bacchetta era nelle mani di Odone Zanardini; una meteora è stato Astorre Gandolfi riferito anche lui al 1931; in quel medesimo anno divenne maestro Pietro Berra e lo fu fino al 1943 quando gli subentrò Ubaldo Rusca fino al 1945; dal ‘45 al ‘59 di nuovo Pietro Berra ed è a quel momento che iniziò a dirigere il maestro Mario Cairoli (fino al 1991); dal 1992 ad oggi la Civica è diretta dal maestro Carlo Balmelli.

Tutte le proposte

• Concerto del Venerdì Santo

A dare l’avvio ai festeggiamenti sarà il Concerto del Venerdì Santo al Mercato coperto (cfr. riquadro sopra e l’Informatore della prossima settimana).

• Assemblea FeBaTi

Nel finesettimana del 18 e 19 aprile la Civica ospiterà l’Assemblea ordinaria della FeBaTi e la Festa Cantonale delle Minibande.

• 28 maggio: il documentario

Vi sarà la proiezione del documentario sulla storia della Civica Filarmonica di Mendrisio, la visione avverrà al Cinema Multisala Teatro di Mendrisio. Sarà possibile prenotare il proprio posto per assistere alla proiezione.

• Apice dei festeggiamenti

Sempre al Mercato coperto, si inizia il 4 giugno con la Cena di Gala, su invito, del Centenario della Filarmonica di Mendrisio.

Il 5 giugno sarà ospite l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) con un concerto straordinario diretto dal maestro Alessandro Cadario, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Michele Mangani, interpretate dall’OSI insieme ai solisti Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi, entrambi primi clarinetti dell’Orchestra. I biglietti si possono acquistare sul sito www.cfm100.ch alla specifica pagina dell’evento.

Il 6 giugno sarà la volta della Banda Sinfonica dell’Esercito Svizzero eccezionalmente diretta dal maestro Carlo Balmelli e si concluderà la domenica 7 giugno con il concerto di fine mattinata della Civica di Mendrisio e a seguire il pranzo offerto alla popolazione, un po’ come nel 1926.

• Alla Sagra dell’Uva

Dopo l’estate, la centenaria Civica Filarmonica di Mendrisio chiuderà la Sagra dell’Uva che quest’anno festeggia il 75° di vita con il concerto previsto domenica 27 settembre al Chiostro dei Serviti.

• Il gruppo austriaco Mnozil Brass in concerto a Mendrisio

Dopo 7 anni, venerdì 2 ottobre il mirabolante gruppo austriaco Mnozil Brass tornerà a Mendrisio per un concerto festivo per sottolineare il suo 30° di esistenza con il centenario della Civica. I biglietti si possono acquistare sul sito www.cfm100.ch alla specifica pagina dell’evento.

• Concerto con il Complesso Strumentale di Valdagno

Sabato 3 ottobre è in programma il concerto condiviso del Complesso Strumentale V. E. Marzotto Città di Valdagno e della Civica Filarmonica di Mendrisio. Il Complesso Strumentale Marzotto accolse la Civica nel 2024 per un bellissimo e gioioso gemellaggio; quale occasione migliore per ricambiare l’ospitalità?

• Il Gala e la nuova divisa

Domenica 6 dicembre, largo al Concerto di Gala con la presentazione della nuova divisa e la chiusura dei festeggiamenti del primo centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio.

Tutte le informazioni e i particolari di ogni evento sono disponibili sul sito www.cfm100.ch.