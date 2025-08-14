Pedalata nella storia: torna la Belvedere

Un viaggio tra panorami unici, sapori locali e la magia delle bici d’epoca, dal cuore di Mendrisio alle colline circostanti. Il 23 e 24 agosto prossimi, Mendrisio torna a essere protagonista del mondo ciclistico con La Belvedere, una manifestazione che coniuga passione per la bici, storia e paesaggi spettacolari del Mendrisiotto.

L’evento si rivolge a tutti gli appassionati di ciclismo, offrendo tre diversi percorsi adatti a ogni tipo di bicicletta e livello di preparazione: bici storiche, bici da strada moderne, e-bike e mountain bike. La due giorni si apre sabato 23 agosto con le iscrizioni tardive e il ritiro dei numeri presso LaFilanda di Mendrisio dalle 13.30 alle 16. Nel pomeriggio alle 17 è in programma “La Ripida”, una pedalata breve ma impegnativa, che parte da Mendrisio e comprende una visita alla cantina Tenuta Villa Castello a Castel San Pietro, un divertente gioco “scommetti e pedala” e una cena conviviale all’Osteria Ul Furmighin di Sagno. Un modo unico per entrare nello spirito della manifestazione e scoprire le eccellenze locali.

Domenica 24 agosto prende il via la vera e propria pedalata con partenze scaglionate a partire dalle 8 del mattino, in base al tipo di bicicletta e al percorso scelto. Sono disponibili tre itinerari:

• La Belvedere Classica (41 km, 830 m di dislivello), ideale per chi preferisce un’esperienza su strada con una difficoltà moderata.

• La Belvedere Epica (58 km, 1233 m di dislivello), per i ciclisti più esperti e allenati, con salite impegnative e panorami mozzafiato.

• La Belvedere Sterrata (34 km, 871 m di dislivello), pensata per mountain bike ed e-bike, con tratti su sterrato che mettono alla prova tecnica e resistenza.

I percorsi saranno segnalati lungo il tragitto, ma ogni partecipante riceverà una cartina dettagliata, con timbri di controllo obbligatori per confermare il passaggio. Durante la pedalata sono previsti diversi punti di ristoro con prodotti tipici locali, per ricaricare le energie e godersi appieno l’atmosfera del territorio.

La partecipazione è limitata a 300 iscritti e le iscrizioni online sono aperte fino al 22 agosto sul sito www.labelvedere.org. Il costo è di 65 franchi/euro, con iscrizioni sul posto solo sabato pomeriggio presso LaFilanda.

La Belvedere è molto più di una semplice pedalata: è un’esperienza che celebra il ciclismo in tutte le sue forme, valorizzando la storia delle bici d’epoca, la tecnologia delle e-bike, e la bellezza del paesaggio ticinese. Un evento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote e della natura.

Per maggiori informazioni, programma completo e iscrizioni basta visitare il sito www.labelvedere.org o scrivete a info@labelvedere.org.