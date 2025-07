Agli Svizzeri Assoluti brilla la Mendrisiotto Nuoto

Si è chiusa nel migliore dei modi la stagione agonistica per i 15 atleti impegnati ai Campionati Svizzeri Assoluti di Nuoto, andati in scena a Losanna.

La delegazione targata Mendrisiotto Nuoto – composta da 11 ragazze e 4 ragazzi – ha raccolto medaglie prestigiose, centrato record personali e confermato il valore del lavoro svolto durante tutto l’anno.

La copertina spetta senza dubbio a Elisabetta Rossi, protagonista indiscussa della manifestazione. Per lei è arrivato il titolo svizzero junior nei 200 e negli 800 stile libero, oltre a due importanti argenti nei 400 e 1500. Una prestazione solida e completa, che la consacra tra le migliori interpreti del mezzofondo in campo nazionale.

Ottimo risultato anche per Giulia Capuano che, seppur ammalata, si è messa al collo la medaglia d’argento assoluta nei 50 stile libero, dimostrando velocità e reattività in una delle gare più competitive del programma.

Molto positiva anche la prestazione di Elisa Andreani, che ha conquistato il titolo svizzero junior nei 200 misti. A completare il suo medagliere: argento nei 200 dorso e bronzo nei 50 e 100 dorso. Un bilancio importante per un’atleta in crescita.

Tra i piazzamenti di rilievo, da segnalare anche il bronzo di Sara Capuano nei 200 dorso, a testimonianza della solidità del settore femminile. Nei misti, Emma Milan si è distinta con una buona prova nei 400 e con la medaglia d’argento nei 200, chiudendo una stagione in costante progresso nella disciplina.

Oltre alle medaglie, non sono mancati i record personali per Sara Scarfone negli 800 stile libero, Sveva Croci Torti nei 1500 e Sofia Scarfone nei 200 dorso.

Buoni riscontri anche per Sheila Canevese e Caterina Pavan, protagoniste di prove convincenti che fanno ben sperare in vista della prossima stagione.

Elia Riva, Francesco Pavan, Martino Pavan e Alessandro Annoni hanno rappresentato il settore maschile ottenendo in molte delle loro gare i propri record personali e ben figurando nelle staffette.

È giusto sottolineare il 7° posto nella classifica finale a punti delle ragazze che per un piccolo club come la Mendrisiotto Nuoto ha del miracoloso.

Nel prossimo weekend toccherà ai giovani e alle giovani momò portare in alto la Mendrisiotto Nuoto ai Campionati svizzeri giovanili di Sursee.