FC Mendrisio, orizzonte Coppa Svizzera

Questo lunedì il FC Mendrisio ha ufficialmente dato il via alla stagione 2025-26 con il primo allenamento guidato da Amedeo Stefani. Dopo un’annata complicata ma intensa, chiusa con la salvezza conquistata alla penultima giornata, i ragazzi del Magnifico Borgo ripartono con grande entusiasmo, un nuovo sponsor tecnico (Puma) e un gruppo leggermente rinnovato.

Domani all’Adorna è in programma la prima amichevole, alle 11, contro il Bellinzona. Sempre al centro sportivo Adorna si giocherà anche martedì 15 (ore 20 contro il Locarno), sabato 19 (ore 11 contro il Castello) e martedì 29 (ore 20 contro il Gambarogno). Al Comunale, invece, gli impegni saranno contro il Lugano U21 (giovedì 24 alle 19) e la Primavera del Monza (mercoledì 30 alle 18.30).

Il mercato estivo ha portato cinque uscite: il portiere Stefan Vidovic, i difensori Xhulio Alushaj e Fabio Cariglia, e i centrocampisti Nicolò Bianchi e Luca Cattaneo. In arrivo altrettanti volti nuovi. Tra i pali c’è Ulisse Pelloni (1994), ex Locarno, Aarau, Chiasso e Bellinzona, con esperienze anche in Nazionale U20. In difesa arriva Bruno Martignoni (1992), altro rinforzo dalle Bianche Casacche, campione del mondo U17 con la Svizzera nel 2009 e con una lunga carriera tra Super e Challenge League. A centrocampo, Fabio Moor (2000), ex Buochs e Rotkreuz, combina solidità e intelligenza tattica, mentre Ruben Bakwetila (2006), in arrivo dallo Sciaffusa II, porta entusiasmo e talento offensivo. In attacco torna Riccardo Bini (1992), già idolo della tifoseria, che ha segnato 29 gol nelle sue prime due stagioni e mezzo in maglia bianconera.

Definito pure il Girone 3 di Prima Lega Classic, con alcune novità: rientra il Baden (retrocesso dalla Promotion League), c’è la neopromossa Widnau, e le storiche rivali come Tuggen, Eschen, Collina d’Oro e Taverne. Il campionato inizierà sabato 9 agosto in trasferta contro la U21 del San Gallo. La prima partita al Comunale, inizialmente prevista contro il Winterthur U21, sarà posticipata poiché si giocheranno i trentaduesimi di finale di Coppa Svizzera, col Mendrisio ad affrontare in trasferta lo Zug 94 (weekend del 15-17 agosto). Una sfida affascinante contro una squadra che, già in passato, ha conteso ai momò l’accesso alla Prima Lega e che, proprio qualche settimana fa, ha conquistato il campionato di Seconda Lega Interregionale.

E c’è di più: per la Coppa Svizzera 2026-27, il Mendrisio tornerà finalmente a giocare le qualificazioni in casa. Il primo turno è fissato per il 18/19 ottobre contro il Muttenz, già battuto lo scorso anno. In caso di vittoria, si giocherà ancora al Comunale contro la vincente di Coffrane–Courtételle a metà marzo.

Dopo una stagione tribolata, ma ricca di cuore e passione, i biancorossoneri sono pronti a ripartire insieme al loro pubblico, con l’obiettivo di vivere un’annata da protagonisti.

Campagna abbonamenti

È iniziata anche la campagna abbonamenti “Noi in campo, voi sugli spalti, Mendrisio ovunque”. I prezzi restano invariati: da 100 fr per studenti e AVS, fino a 500 per il “Club dei 500”. I minori di 18 anni entrano gratis: un gesto concreto per avvicinare le nuove generazioni al Comunale. Gli abbonamenti sono acquistabili sul sito del FC Mendrisio oppure scrivendo una mail a club@fcmendrisio.ch.

L’invito è chiaro: “Noi in campo, voi sugli spalti. Forza Mendrisio!”, annota il Club.

Un sorridente mister Amedeo Stefani in campo durante il primo allenamento.