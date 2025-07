È attesa a Mendrisio la Banda Estiva della Svizzera Italiana

La musica bandistica è grande protagonista in questo inizio d’estate. Giunta alla diciottesima stagione, prosegue a pieno regime l’attività della BESI, la Banda Estiva della Svizzera Italiana. Si tratta di un’orchestra di fiati – diretta dai fedeli maestri Samuel Arrigo e Daniele Giovannini – che riunisce trentacinque musicisti provenienti da tutto il Ticino che condividono il piacere di suonare insieme anche durante la pausa estiva delle ordinarie società filarmoniche. L’avventura musicale ha preso il via nel 2007, grazie all’entusiasmo dei suonatori che “di andare in vacanza non ne vogliono proprio sapere!”.

Il repertorio interpretato è assai vasto: da composizioni originali ad arrangiamenti di musica leggera.

La Banda Estiva della Svizzera Italiana si esibirà in concerto a Mendrisio venerdì prossimo 11 luglio con inizio alle 20.30 nella cornice del Chiostro dei Serviti (in caso di cattivo tempo nel salone dell’Oratorio Santa Maria). L’ingresso è gratuito.

La tournée della BESI quest’anno comincia all’estero: la formazione si esibirà infatti domani, sabato, al Jardin de l’Ange di Courmayeur (I). Il secondo appuntamento è per martedì 8 luglio, alle 20.30, nella corte del Municipio di Bellinzona. Sulle sponde del Ceresio, la Banda Estiva sarà di scena in Piazzetta San Carlo a Lugano mercoledì 9 luglio alla stessa ora.