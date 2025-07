Una Cometa nel bosco

Sulla collina di Avra, nel contesto del Percorso Vita di Castel San Pietro, si snoda un sentiero delimitato da un corrimano arancione. Il Percorso Cometa, da una ventina di anni, consente a persone con disabilità visiva di godere del piacere di una passeggiata nella natura in autonomia. Il tubo arancione che delimita il sentiero è ben visibile e crea un contrasto con l’ambiente boschivo. Il progetto, sostenuto da diversi Comuni, società e sponsor, è nato su iniziativa della sezione scout AGET di Mendrisio in cui, al momento dell’ideazione, era presente un’animatrice cieca.

Il Cometa, unicum in Svizzera, è pure frequentato da persone anziane e con disabilità. Il tracciato rappresenta anche un’opportunità didattica per scuole di tutto il Cantone che lo visitano ogni anno, offrendo agli studenti l’esperienza di camminare con occhiali di simulazione e la possibilità di confrontarsi con una persona cieca, condividendo le sensazioni.

Recentemente, una classe delle Medie di Chiasso è stata in visita al Percorso Cometa provando parte dell’itinerario con occhiali di simulazione e dedicando il pomeriggio alla pulizia del bosco. Anche la seconda Media di Camignolo, con una novantina di allievi, ha organizzato una giornata sulla collina di Avra: tra le varie attività, i ragazzi, suddivisi in gruppi, hanno potuto testare il Percorso Cometa con le speciali lenti.

La cura del tracciato è assicurata dai volontari del Percorso Vita che si occupano anche della pulizia del sentiero e della manutenzione dei pali e del corrimano.

A causa delle recenti intemperie – sottolinea Cecilia Brenna, per il comitato Percorso Vita Avra – nei prossimi anni sono previsti dei lavori di sistemazione che riguarderanno tutta l’area. Coloro che desiderano dare una mano, aiutando fattivamente i volontari sul terreno, oppure sostenendo finanziariamente la Società Percorso Vita e il Percorso Cometa, possono scrivere a info@avrapercorsovita.ch oppure effettuare un versamento sul conto CH39 0900 0000 6900 9061 8. Per ulteriori informazioni sul Percorso Cometa è possibile scrivere all’indirizzo ceciliabre@hotmail.com.