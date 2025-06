Jurij Meile sarà il direttore del Cinema Teatro

Il Comune di Chiasso, insieme al Centro Culturale Chiasso, annuncia la nomina di Jurij Meile a nuovo direttore del Cinema Teatro.

Figura radicata nel mondo culturale svizzero con esperienze internazionali, Jurij Meile porta con sé un bagaglio di esperienze che unisce sensibilità artistica, competenze manageriali e una particolare vocazione alla mediazione culturale, con un percorso professionale ampio a livello regionale e una rete di importanti contatti fuori dai confini nazionali. Cresciuto a San Gallo e residente nella Svizzera italiana dal 2004, Meile (classe 1976) è musicista di formazione. Fin da giovanissimo attivo nell’organizzazione di eventi culturali, ha poi lavorato per anni con il Conservatorio della Svizzera italiana, contribuendo allo sviluppo di progetti di mediazione culturale innovativi, anche in collaborazione con la SUPSI e la Scuola Teatro Dimitri. Il suo impegno si è sempre concentrato su un obiettivo chiaro: avvicinare nuovi pubblici alla cultura, con un’attenzione particolare all’inclusività e all’accessibilità. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di responsabilità nella comunicazione per ATT/Ticino Turismo e ha fatto parte di due comitati nazionali: uno dedicato alla mediazione culturale e l’altro in rappresentanza dell’ATP (Attori, Teatri, Produttori). Di particolare rilievo anche la sua esperienza internazionale: in qualità di project manager e attaché per la “public diplomacy” della Confederazione svizzera in Russia, ha coordinato l’organizzazione di oltre 100 eventi culturali e non solo, tra cui mostre, rassegne cinematografiche, tournée teatrali e concerti, nell’ambito delle Olimpiadi di Sochi e delle celebrazioni per il bicentenario delle relazioni diplomatiche tra Svizzera e Russia nel 2014. Attualmente è produttore e direttore esecutivo dell’ensemble I Barocchisti e del Coro della Radiotelevisione svizzera. Queste le sue prime parole quale nuovo Direttore del Cinema Teatro: “Sono felicissimo e onorato di questa nomina. Per me è, senza dubbio, un sogno che si avvera: il Cinema Teatro è uno dei teatri più interessanti della regione: polivalente, democratico, capiente e flessibile, con un’acustica eccellente, collocato in un contesto unico nel suo genere come il Centro Culturale di Chiasso e in un luogo per noi svizzeri simbolico, confine e porta allo stesso tempo. Ottimo il lavoro svolto in questi anni e anche per questo mi ritengo fortunato. Credo fermamente che un teatro debba essere luogo di incontro, di scambio e confronto. Il mio obiettivo è svilupparne pienamente il potenziale nei vari settori, abbattendo barriere, puntando sempre alla massima qualità e coinvolgendo attivamente la comunità in un’avventura di crescita condivisa”. Il Comune di Chiasso e il Centro Culturale esprimono soddisfazione per questa nomina. Il Cinema Teatro, dopo la direzione di Domenico Lucchini, Paolo Belli e dal 2010 di Armando Calvia nella nuova istituzione del Centro Culturale Chiasso, si è sempre distinto per la sua eccellenza di offerta culturale. A partire dal 1° settembre, Jurij Meile raccoglierà il testimone da Armando Calvia, che passa ora al beneficio della pensione e che Comune e Centro Culturale Chiasso ringraziano per l’ottimo lavoro svolto in questi 15 anni di direzione.