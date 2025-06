Giubileo in vetta al Generoso

Un appuntamento che in questa forma e dimensione si ripropone ogni 25 anni. Il Vicariato del Mendrisiotto organizza un pellegrinaggio giubilare sulla Vetta del Monte Generoso in occasione del Giubileo della Speranza.

Il Giubileo prevede nella sua stessa natura l’esercizio del pellegrinaggio, idealmente verso Roma per varcare le soglie delle Porte Sante, concretamente ogni cammino mette in relazione con l’esperienza del perdono giubilare. I momò sono da sempre legati al Monte Generoso che frequentano sia approfittando della Ferrovia, sia come meta o punto di partenza di numerose e variate escursioni. Il legame tra il giubileo e la montagna – spiega dunque il vicario di Balerna, don Marco Notari – si fa allora subito spontaneo e il cammino verso l’alto metafora del desiderio di rinnovamento. Anche il nome della nostra montagna la rende meta ideale per un pellegrinaggio giubilare, l’affinità tra perdono e generosità si rende spontaneamente riconoscibile.

Tracce del pellegrinaggio del 2000 si trovano in una targa apposta sul basamento della croce raggiungibile sul pianoro del Fiore di Pietra. Mentre il pellegrinaggio del 2025 si terrà domenica 31 agosto, con la celebrazione della Messa alle 16 nella cappellina. La salita sarà possibile sia a piedi che con treni speciali in collaborazione con la Ferrovia Monte Generoso. I treni speciali saranno in partenza alle 14.05 da Capolago, l’acquisto dei biglietti (20 franchi) è vincolato all’iscrizione presso il Vicariato (vedi info sotto). L’arrivo in vetta col trenino è previsto alle 14.45 (possibilità di confessioni). La partenza dalla Vetta a scendere è fissata alle 17.45 e l’arrivo a Capolago alle 18.25. Il pellegrinaggio a piedi partirà alle 9 dal Battistero di Riva San Vitale e toccherà San Martino (alle 10), San Nicolao (11.45), Cascina d’Armirone (alle 13) fino alla Vetta del Monte Generoso. Ciascuno potrà camminare le tappe che preferisce.

Per organizzare i posti sui treni speciali e le presenze alla Messa in vetta è richiesta l’iscrizione attraverso il formulario online che si può trovare sul sito della Parrocchia di Balerna (www.parrocchiabalerna.ch).

Per informazioni dettagliate si può contattare: Vicario.Balerna@gmail.com / 091 682 20 01.