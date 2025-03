Mendrisio sulle montagne russe

Un weekend da protagonisti e una serata da dimenticare. Il Mendrisio di Amedeo Stefani continua a vivere sulle montagne russe di questa stagione, alternando colpi di reni incoraggianti a passi falsi che pesano come macigni sulla classifica. Dopo la preziosa vittoria di sabato scorso sul campo dell’Höngg – la seconda consecutiva dopo la qualificazione in Coppa Svizzera – i biancorossoneri inciampano nel derby ticinese contro il Collina d’Oro, trionfante per 1-3 al Comunale mercoledì sera. Ma partiamo dal weekend scorso, quando la botta d’entusiasmo per la qualificazione in Coppa Svizzera è stata bissata da un preziosissimo successo nella tana dell’Höngg.

Serviva vincere e il Mendrisio ha vinto: tre punti d’oro arrivati grazie a una prestazione di carattere, culminata con il bel gol di Salvatore Guarino al 14’ per lo 0-1 finale. Un segnale che qualcosa stava andando nella giusta direzione. E invece, appena tre giorni dopo, è arrivata la tredicesima sconfitta stagionale nel derby contro il Collina d’Oro.

Una sconfitta, al di là del peso specifico della gara, resa ulteriormente più amara dal pareggio (pirotecnico 5-5) del Linth 04 in casa del SV Schaffhausen. Per il derby al Comunale, mister Stefani opta per 3-5-2 a trazione offensiva con Vidovic a difesa dei pali, Alushaj, Kabamba e De Biasi a comporre il terzetto difensivo; Okaingni, Rossini, capitan Martinelli, Rey e Brancher in mediana e il tandem offensivo composto da Becchio e Guarino. Un avvio sprint del Collina d’Oro complica la gara dei momò: dopo diciassette giri di orologio, il tabellone recitava già 0-2 con le firme di Novaresi e Mauro. A tenere a galla la squadra del Magnifico Borgo ci pensa la rete di Kabamba, la quinta con la maglia del Mendrisio, per il momentaneo 1-2.

L’illusione dura poco, anzi pochissimo. Nemmeno dieci minuti dopo ecco il match point per i luganesi. Ancora prima della pausa Josipovic segna su rigore il tris e fa calare la notte al Comunale. Mendrisio al tappeto e che ora guarda alla classifica con preoccupazione. La prima posizione utile per salvarsi, occupata dal Linth 04, dista sei lunghezze. Servirà, già da domani, rialzare la testa per conquistarsi punti preziosi. Rey e compagni saranno di nuovo in scena davanti al proprio pubblico domani pomeriggio con l’impegnativo confronto contro il Tuggen, secondo in classifica e con la vetta “lontana” solo un punto. La classifica lascia ancora margini di manovra, ma i momò non possono più permettersi passi falsi, anche in virtù del rendimento di chi lotta per la permanenza.

La sfida tra Mendrisio e Tuggen rappresenta uno dei grandi classici che ha offerto, e offre, il campionato di Prima Lega. Le due formazioni si sono già affrontate trentatre volte dal 1999 ad oggi. Il bilancio del faccia a faccia pende a favore del club del Canton Svitto, capace di imporsi in ventidue occasioni. Cinque, invece, le sfide terminate in pareggio e sei le volte in cui a strappare i tre punti sono stati i ticinesi. L’ultima affermazione in ordine cronologico del Mendrisio contro il Tuggen sul proprio campo risale all’agosto del 2023, quando Martorana e Gibellini firmarono il 2-0 nella ripresa. Serve oggi un altro exploit per rimettere in carreggiata la stagione contro un avversario ostico e che punta alla Prima Lega Promotion.

La classifica

San Gallo U21 (39), Winterthur U21 (38), Tuggen (38), Wettswil-Bonstetten (37), Kreuzlingen (37), Eschen/Mauren (30*), YF Juventus (29), Kosova (29), Taverne (29), Collina d’Oro (28), Höngg (25), Freienbach (25), SV Schaffhausen (25), Linth 04 (22), Mendrisio (16), Uzwil (15*) *una partita in meno.

Settore giovanile

Mendrisio-San Zeno 10-0, Youth League A

San Zeno-Mendrisio 0-5, Allievi B1

Prossimo impegno

Sabato 29 marzo, ore 16, Comunale, Mendrisio-Tuggen, Prima Lega Classic

Venerdì 28 marzo, 20.45, Cornaredo, Rapid Lugano-Mendrisio, YL A

Domenica 30 marzo, 15.30, Comunale, Mendrisio-Giubiasco, B1

Sabato 29 marzo, 14.30, Avegno, Vallemaggia Losone Melezza-Mendrisio, C1

Riccardo Vassalli