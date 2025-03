Percorsi di cultura e fede in Lomellina

Immergersi nella suggestiva campagna lomellina lasciandosi intrigare da mete di turismo religioso, culturale e dalla natura. È quanto invita a sperimentare la nuova iniziativa editoriale di Mario Castellani, già autore di diverse pubblicazioni storico-culturali. Originario di Vigevano, l’autore vive a Rovio dai primi anni Novanta. Sono mete che distano un’ottantina di km dal Mendrisiotto. “Consiglio il percorso in primavera o in autunno” ci dice Mario mostrando una copia del suo volume “Turismo religioso in Lomellina tra chiese e santuari”. “Dalle mie parti – aggiunge sorridendo – esiste l’Informatore Vigevanese e l’Informatore Lomellino”.

Per introdurci al senso di quest’opera di 175 pagine, citiamo subito un passaggio della prefazione firmata da Vittorio Sacchi, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi vigevanese: “Questa pubblicazione vuole essere un invito per coloro che vogliono intraprendere un turismo che abbia come meta luoghi con una connotazione religiosa, ma la cui motivazione non debba essere eminentemente spirituale ma anche culturale, un turismo mosso dalla curiosità di scoprire i luoghi della fede in quel particolare territorio delimitato dai fiumi Po, Sesia e Ticino”. La pubblicazione è ricchissima di dettagli e non manca di segnalare sempre le varie coordinate geografiche GPS. Fra risaie, filari di pioppi, garzaie e cascinali, si possono ritrovare santuari, chiese ed oratori.

Come è nata l’idea di realizzarla? “L’input mi è venuto dalla persona che ha poi firmato la prefazione del libro ossia Vittorio Sacchi. Mi diceva “manca una guida sulle chiese e i santuari del nostro paesaggio”. Ne è nata una pubblicazione storica, turistica e religiosa”.

La Lomellina è un territorio pianeggiante, situato nella parte occidentale della Lombardia e che confina con il Piemonte. Prende il nome dal Comune di Lomello. Il suo centro più popoloso è Vigevano, principale centro industriale della regione – la Lomellina – che comprende 57 Comuni di diverse dimensioni e centinaia di cascine. È attraversata da molte strade fra cui una che ha un carattere religioso: la via Francigena tanto percorsa dai pellegrini e di cui il volume propone una cartografia. Via Francigena che rappresenta un itinerario di 1600 chilometri, definito dal X secolo e che collega Canterbury in Inghilterra a Roma. Questo percorso attraversa trasversalmente la Lomellina.

Di vocazione agricola e ricca di acque, la Lomellina è attraversata da nord a sud da torrenti, canali e rogge nonché corsi d’acqua. Alla cartografia del percorso della via Francigena nella regione, si aggiungono la carta della Lomellina e le mappe con i luoghi delle chiese romaniche e dei santuari. Quella che si presenta con un disegno romanico integro è la Basilica di Lomello, sorta nell’XI secolo al posto di una precedente, affiancata al battistero che esiste dal VI secolo. Come santuario – fra i diciannove presenti in Lomellina – spicca quello della Madonna della Bozzola a Garlasco. Ma ogni luogo e dettaglio storico figura nella guida di Mario Castellani. Edifici religiosi e santuari che raccontano la storia culturale, artistica e religiosa della Lomellina.

Il libro non è nelle librerie ma è in vendita su Amazon a livello europeo. Dal prossimo mese un po’ di copie saranno pure reperibili contattando mariolino@sunrise.ch

SULL’AUTORE

• Le sue radici affondano proprio a Vigevano. Poi la sua formazione artistica a Brera e la laurea in architettura a Milano. Castellani – come architetto – ha operato nel campo della tutela e catalogazione del patrimonio culturale, collaborando con la Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia dal 1980 al 2000 e poi con l’Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino dal 2003 al 2010. Attivo in ambito culturale e artistico con la realizzazione di opere di pittura, disegno e illustrazione, in campo editoriale e architettonico. Ha pubblicato libri di carattere sociale, storico e fotografico fra i quali Porti e ponti sul Ticino (2022), C’era una volta l’osteria a Vigevano (2021), Gente di Rovio (2020), Saluti da Vigevano c on le cartoline del passato (2020), Mortara Sovrapposta (2019), Tisin e Tisinat (2018).