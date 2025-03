È l’ora del jazz

Al Cinema Teatro di Chiasso è scoccata l’ora per il XXVI Festival di cultura e musica jazz, in agenda fino a domani, sabato.

Oggi, venerdì 14 marzo, alle 20.30 aprirà la serata il complesso di voci formato da Oskar Boldre e i Vocalia. Sarà poi la volta del sassofonista inglese Andy Sheppart. In chiusura, il quartetto Eyot, tra sonorità jazz e progressive. Sabato 15 marzo si ricomincia alle 20.30 con gli stessi Oskar Boldre & Vocalia per approdare (alle 21.30) al batterista statunitense Jim Black, da tempo residente in Svizzera, che si esibirà con la nuova formazione The Schrimps, che vede al sax contralto Asger Nissen, al sax tenore Julius Gawlik e al contrabbasso Felix Henkelhausen. L’onere e l’onore di chiudere l’edizione saranno affidati alla band guidata dal vocalist svizzero Andreas Schaerer, che vede alla chitarra Kalle Kalima, alla fisarmonica Luciano Biondini e alla batteria Lucas Niggli. Il gruppo, dopo l’acclamato debutto discografico nel 2018, ha appena pubblicato l’album Anthem for No Man’s Land. La biglietteria del Cinema Teatro è aperta fino alle 19.30 (telefono 058 122 42 72).