Sfida cruciale contro l’Uzwil

Serviva partire bene per lasciarsi alle spalle una prima parte di stagione difficile. Serviva partire bene per lanciarsi e prenotare una primavera all’insegna della serenità. Serviva partire bene, ma così non è stato.

Il Mendrisio di Amedeo Stefani e Sandro Reclari (quest’ultimo in panchina) inciampa alla prima partita ufficiale del 2025 e rimanda la voglia di riscatto a questo weekend, altrettanto fondamentale per calibrare le ambizioni e per una seconda parte di stagione con il sorriso.

Per la sfida in casa del Freienbach per il primo impegno ufficiale dopo la sosta invernale, mister Stefani torna al 3-5-2 con Bellante dal primo minuto tra i pali; Brancher, De Biasi e Cossu a comporre la linea difensiva. Sulla corsia destra subito fiducia al “nuovo” arrivato Okaingni con in mezzo il rientrante Martinelli, Rossini, il “nuovo” Cattaneo e sulla sinistra Martorana. Davanti spazio alla consolidata coppia Becchio-Gibellini per provare a pungere la difesa del Freienbach.

Attacco, però, che non punge a dovere e padroni di casa più lesti a trovare il vantaggio al quindicesimo. È Mihail Stefanovic – ed è un nome che ritroveremo più volte nel tabellino – il primo a rompere il ghiaccio. Lo stesso si ripete pochi istanti prima della pausa per il momentaneo 2-0 dei locali.

A inizio ripresa, i biancorossoneri cercano la scossa con l’inserimento di Salvatore Guarino, il terzo dei tre rinforzi arrivati nella sessione di mercato invernale. Scossa che sembra dare nuova linfa ai momò, che provano a rientrare in partita con un’occasione di Gibellini. Ma, come spesso accade nel calcio, nel momento di maggiore propulsione dei ticinesi arriva la beffa: il Freienbach trova il tris al 65.esimo con Teixeira. Una rete che toglie ogni speranza al Mendrisio: i padroni di casa calano, infatti, il poker nemmeno dieci minuti dopo ancora con Stefanovic (tripletta per lui). L’unica gioia, se così possiamo definirla, porta il nome di Stefano Gibellini, autore della rete della bandiera che fissa il definitivo 4-1.

Domani (sabato 1° marzo) partita di fondamentale importanza per il campionato del Mendrisio: al Comunale sbarca l’Uzwil, fanalino di coda del girone a un solo punto di distanza dai ticinesi. Si è chiusa in parità (0-0) la sfida di andata, mentre trionfante l’unico precedente finora svolto al Comunale. Nella passata stagione finì 2-0 per il Mendrisio con i sigilli di Gibellini e Bini.

Allievi A da applausi

Grande gioia, invece, per il settore giovanile del Mendrisio. Gli allievi Youth League A di Simone Bordogna hanno vinto il titolo nazionale di futsal alla Mobi Arena di Gümligen, teatro di uno degli eventi più emozionanti del calcio indoor svizzero. I giovani momò hanno primeggiato nel girone (andata e ritorno) contro Yverdon, Romanshorn e Team OG Kickers con quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

Prossimo turno

Sabato 1° marzo, Mendrisio-Uzwil, ore 15, Comunale, Prima Lega Classic.

La classifica

Kreuzlingen (36), Tuggen (31), Wettswil-Bonstetten (30), Winterthur U21 (29), Taverne (29), San Gallo U21 (27), YF Juventus (26), Höngg (23), Kosova (22), Freienbach (22), SV Schaffhausen (22), Eschen/Mauren (21), Collina d’Oro (20), Linth 04 (15), Mendrisio (12), Uzwil (11).

Riccardo Vassalli