Fra jazz e musiche nuove con Roberto Cifarelli a Chiasso

Il XXVI Festival di cultura e musica jazz, in programma al Cinema Teatro dal 13 al 15 marzo, esce idealmente dalla sua sede con una mostra fotografica open air lungo Corso San Gottardo a Chiasso: si intitola Tra Jazz e Musiche Nuove e presenta una selezione di 22 scatti firmati dal fotografo italiano Roberto Cifarelli. L’esposizione sarà visibile fino al termine del Festival.

Chiasso si trasforma in un punto d’incontro tra arte visiva e musica con la mostra fotografica “Tra Jazz e Musiche Nuove” di Roberto Cifarelli. Un viaggio attraverso due decenni di storia musicale immortalati dall’obiettivo del fotografo, la cui sensibilità artistica ha saputo cogliere l’essenza del jazz e delle nuove musiche in modo unico e suggestivo. L’esposizione fotografica offre un affascinante racconto visivo che abbraccia il passato e il presente del Festival: le immagini spaziano dai ritratti intimi e senza tempo di leggende come Ron Carter, Benny Golson e Jack De Johnette, ai nuovi protagonisti delle scene musicali contemporanee, dalle storiche immagini allo Spazio Officina ai più recenti al Cinema Teatro trasformato per l’evento in un elegante jazz club. Attraverso fotografie di concerti, ritratti evocativi e scatti in movimento, Cifarelli esplora il dinamismo, la poesia e l’imprevedibilità di un genere musicale in continua evoluzione. Con la sua capacità di catturare l’anima degli artisti e l’atmosfera unica del momento, Cifarelli invita a vivere le emozioni dei grandi spettacoli che hanno animato Chiasso.

Ricordiamo che Roberto Cifarelli è un fotografo italiano specializzato in scatti di scena, in particolare nel mondo del jazz e della musica classica. La sua carriera lo ha portato a collaborare con le principali etichette discografiche e riviste del settore, sia italiane sia internazionali, tra cui Blue Note, ECM, CAM, Jazzit, DownBeat e Musica Jazz, con oltre 100 copertine pubblicate per riviste, CD, DVD e libri. Collabora spesso con musicisti in progetti multimediali che intrecciano musica e immagini, come lo spettacolo “Pentafotogramma”, che documenta dal vivo i concerti di artisti come Enrico Rava, Paolo Fresu e Stefano Bollani. Tra le sue opere più importanti spiccano l’installazione permanente al Blue Note di Milano nel 2013, composta da 187 fotografie, e il libro 10 Years of Shots, che raccoglie un decennio di immagini di concerti. È stato nominato per due anni consecutivi (2013 e 2014) agli Awards della Jazz Journalists Association negli Stati Uniti come miglior fotografo e selezionato per il concorso Jazz World Photo nel 2015. Con oltre 100 mostre in Europa e lavori pubblicati in più di 300 supporti tra CD, LP e riviste, Cifarelli continua a innovare con progetti come The Black Square (2019), High Key on Jazz, e Wave of Sound, esposto per la prima volta nel 2023. La sua fotografia è una sintesi di tecnica, creatività e passione per la musica.

Sul Festival

Il Festival di cultura e musica jazz di Chiasso, come detto, quest’anno alla XXVI edizione: la sua formula è collaudata e il pubblico ha sempre dimostrato grande apprezzamento, ma per il comitato organizzatore nulla deve essere dato per scontato. Ecco dunque che per il 2025 viene rinnovata la volontà di affiancare interpreti prestigiosi del panorama internazionale a nomi nuovi e orizzonti musicali ancora da esplorare. Da oltre un quarto di secolo Chiasso con il suo Cinema Teatro propone anno dopo anno un ricco programma costruito per rendere ogni edizione memorabile, per soddisfare i palati musicali più variegati, per offrire un viaggio fra tradizione e modernità sul pentagramma non scritto del jazz. Per il 2025, partendo dalla stella internazionale Bill Evans accompagnato da The Vansband Allstars, il Festival ospiterà (in ordine di apparizione) Oskar Boldre & Vocalia, l’Andy Sheppard Trio, Eyot, Jim Black & The Schrimps, Andreas Schaerer & A Novel of Anomaly.

Tutti i concerti accoglieranno il pubblico in un Cinema Teatro che come ogni anno si trasformerà in un grande ed elegante jazz club. Pure il foyer e la terrazza cambieranno veste, offrendo un’immersione ideale grazie a una nuova scenografia in tema.