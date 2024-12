Tre punti preziosi per l’HC Chiasso

Contro uno Sciaffusa ancora a quota zero in classifica, i tre punti il Chiasso era obbligato a metterli nel carniere, tuttavia è stato tutt’altro che facile. Contro una compagine che alla stagione non ha più nulla da chiedere e che già pensa al girone per evitare la retrocessione, il Chiasso ha in effetti faticato a trovare la strada verso il successo.

Partiti con il gas a tavoletta, i rossoblù sin dal primo ingaggio hanno messo sotto pressione la difesa degli ospiti, mettendo subito alla prova le qualità di Jan Carretero, estremo difensore dei gialloneri. Con abilità, quel pizzico di fortuna che non guasta mai e anche a causa di una certa precipitazione da parte dei chiassesi nel concludere, lo Sciaffusa è riuscito ad uscire indenne dall’arrembaggio della squadra di casa, andando a colpire in pratica alla prima occasione. Sotto per una rete a zero, il Chiasso ha ripreso ad attaccare e, come spesso succede, è stato colpito una seconda volta, da un tiro talmente bello di Dominik Stärk da meritare ben altri palcoscenici che non una pista di periferia in Seconda Lega.

I meriti del Chiasso sono stati di non demoralizzarsi e di continuare a credere che il piano partita fosse quello giusto per tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. La prima segnatura, del rientrante Luca D’Agostino, arrivata nelle fasi finali del primo tempo, ha ridato morale al Chiasso che da quel momento non si è più lasciato sfuggire il confronto. In avvio di periodo centrale, Alessandro Baracchetti ha rimesso le squadre in parità prima che Davide Praderio e ancora Luca D’Agostino indirizzassero il punteggio e non solo il flusso del gioco in favore della squadra di casa. Sotto 4-2 lo Sciaffusa non ha più avuto la forza di rientrare e ha anzi dovuto accettare di incassare anche la quinta rete del Chiasso, ottenuta ancora da Davide Praderio nel terzo periodo.

Un successo che è una salutare boccata d’ossigeno prima dell’insidiosa trasferta di domani sul ghiaccio del Dielsdorf capolista. Sarà importante continuare a mostrare i progressi emersi contro lo Sciaffusa per andare a strappare altri punti importanti nel contesto di una classifica che vede sì il Chiasso in sesta posizione, ma che resta apertissima a molte soluzioni. Da segnalare restano gli importanti rientri di Luca D’Agostino e Riccardo Praderio ai quali fa purtroppo eco l’infortunio di Andrea Brazzola. Insomma, in questi primi mesi la porta dell’infermeria rossoblù sembra quella di un saloon del vecchio west, con un cowboy che entra e uno che esce senza soluzione di continuità. Anche questo è stato un fattore determinante negli sbalzi di umore a livello di prestazione della squadra.

SETTORE GIOVANILE

Per il settore giovanile, con la Under 20 a riposo, da segnalare l’ottima prova della Under 17 top, sconfitta sì sul ghiaccio di Langenthal ma capace di tenere testa ad una delle squadre più accreditate, andando vicinissima alla sorpresa. Alla fine ha vinto la squadra di casa per 5-4 con i punti del Chiasso realizzati da Thierry Sulmoni (tripletta) e Alex Crescini. Ha invece gettato al vento un’occasione la Under 15 sul ghiaccio del Lucerna. In vantaggio per 3-1 con reti di Pellegrini, Beretta e Atena Raviscioni, i giovani rossoblù si sono smarriti nel terzo periodo venendo battuti per 6-3. KO anche la Under 13 sconfitta dal Lugano per 12-4. Reti del Chiasso di Peretti (3) e Buscone.