Chiasso Swing Orchestra: il concerto di inizio anno

La “Chiasso Swing Orchestra” sta per proporsi al pubblico nel Concerto di inizio anno che si terrà lunedì 6 gennaio alle 16.30 al Cinema Teatro di Chiasso.

Si avvicina l’appuntamento più atteso dell’anno per la “Chiasso Swing Orchestra” e per i suoi numerosi appassionati. Dopo il recente successo e molti consensi ottenuti alla Festa cantonale di Faido dalla Musica Cittadina nella sua formazione “classica” e con il grande Concerto “Lo Swing che meraviglia!” nella formazione Swing in quel di Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, l’Orchestra diretta dal maestro Paolo Corneo, si presenta al tradizionale “Concerto di Inizio Anno 2025” con un ricco repertorio e accompagnata per l’occasione da Fabio Ciboldi, ospite speciale alla voce solista, interprete di grande valore e voce che non mancherà di scaldare il cuore del pubblico.

Il nuovo programma che l’Orchestra eseguirà sarà in parte dedicato a Bach e al suo celebre Concerto per Oboe e Violino.

Probabilmente il grande compositore tedesco sorriderebbe all’idea di assistere alla trasformazione della sua partitura, frutto rigoroso e a tratti severo dello stile barocco, in un’altra completamente, o quasi, “diversa” che, per stile e sound potrebbe ricordare la musica da ballo.

La “trasformazione” o, se si vuole l’arrangiamento è, invece, quanto mai rigoroso e rispettoso delle “voci”, impegnate in un lungo ed elaborato fugato, e dell’essenza stilistica bachiana. Concepito per quartetto di Fiati, Clarinetto, sax Contralto, Tenore e Baritono è impegnativo ed interessante da ascoltare.

La seconda parte del Concerto sarà invece dedicata alle Canzoni di Natale interpretate dallo special guest Fabio Ciboldi. Il programma prevede quindi il Concerto per oboe e violino di J.S. Bach per quartetto fiati e Orchestra nell’arrangiamento di Paolo Corneo.

Con Fabio Ciboldi voce solista verranno eseguiti i brani nei generi swing, gospel, spiritual e natalizi Ding Dong a Merrily on High, Go tell it on the Mountain, O come Emmanuel, White Christmas, Have yourself a merry little Christmas di Michael Bublé, Auld Lang Syne (Il Valzer delle candele) e Souled out.

Come sempre, oltre alla voce solista, non mancheranno gli interventi degli strepitosi solisti dell’orchestra che riempiranno il concerto di emozioni e di energia, per un pomeriggio tutto… Swing da non perdere!

L’appuntamento è quindi per lunedì 6 gennaio del prossimo anno al Cinema Teatro di Chiasso, alle 16.30. I biglietti al prezzo unico di 10 franchi a partire dai 14 anni, sono in prevendita alla cassa del Cinema Teatro di Chiasso.