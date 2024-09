A Meride s’inaugura Dragons Alive

Unica nel suo genere – e prima in Svizzera – l’esperienza in Realtà Mista Dragons Alive mixa cultura, scienza ed educazione. L’inaugurazione avrà luogo domani, sabato 28 settembre, alle 15.30 al Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride.

Si tratta di un connubio tra realtà fisica e virtuale, attraverso l’impiego di visori META di ultima generazione. Concretamente, il visitatore, posto al centro dell’esperienza, potrà scoprire i contenuti del Museo dei fossili, ammirando i sauri del Monte San Giorgio che tornano in vita, rettili e pesci che nuotano a mezz’aria attorno alle persone, animali terrestri che corrono lungo i corridoi.

La struttura espositiva di Meride è in grado di offrire un’esperienza innovativa e dall’alto contenuto didattico, frutto di un impegno condotto su più anni e grazie a numerose revisioni scientifiche, di pari passo con i più recenti sviluppi tecnologici. Il risultato è straordinario: “il migliore esempio al mondo di vita del Triassico medio, un periodo risalente a 240 milioni di anni fa” spiegano i responsabili.

L’esperienza, al secondo piano del Museo, comprende sette postazioni con scene virtuali di animali triassici proposte in Realtà Mista: l’attimo tra la vita e la morte, la sovrapposizione di fossili e modelli animati, scene di cibazione, facendo sempre attenzione a dove si posano i piedi. Perché il Museo dei fossili – proseguono – con un cambiamento di paradigma e grazie ad una sorta di livello virtuale, scopre di essere un museo della vita, mettendo in evidenza modelli di rettili marini e terrestri e di pesci talmente perfetti da sembrare reali.

Il site manager Daniele Albisetti rileva che l’idea che risiede alla base della progettazione “è il criterio di iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale Unesco. Quale migliore esempio di vita marina, non potevamo non esplorare il concetto centrale della vita. In fondo è questo il lavoro del paleontologo, come in una sorta di puzzle, tassello dopo tassello, ricomporre questo pezzetto della nostra storia”. Dragons Alive è un progetto plurisfaccettato: “un sogno che diventa realtà, realtà fisica e virtuale, l’ieri e l’oggi che si stringono per mano, un eccezionale remoto attimo di vita incastonato nel presente” fa notare ancora Albisetti.

Il programma del pomeriggio inaugurale di domani, coordinato dalla Fondazione del Monte San Giorgio, ente gestore del sito Patrimonio mondiale Unesco, vedrà l’intervento dapprima del presidente del Consiglio di Fondazione Pascal Cattaneo, del sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini e del presidente del Gran Consiglio Michele Guerra. Si passerà quindi alla presentazione dell’esperienza, con il site manager Unesco WHL Monte San Giorgio Daniele Albisetti e il ceo ArchonVR Giovanni Landi.