Slitta a marzo l’apertura del Serfontana 2.0

Non riaprirà prima di Natale, come inizialmente previsto, il piano superiore del Serfontana di Morbio Inferiore, oggetto di importanti opere di ristrutturazione. Programmata per il 5 dicembre, la cerimonia di taglio del nastro verrà infatti posticipata al mese di marzo 2025. Il rinvio è sostanzialmente dovuto alle “piogge abbondanti e al persistente maltempo delle ultime settimane e mesi” come illustrato in una nota diffusa dalla direzione del centro commerciale. Questa decisione, si spiega ulteriormente, è stata presa in accordo con il proprietario e con tutte le parti interessate. L’accento viene posto sulla sicurezza e sulla qualità dei lavori di costruzione “garantite sotto ogni aspetto” e i visitatori avranno modo di utilizzare il nuovo piano della terrazza con il parcheggio sul tetto fin dall’inizio.

A marzo del prossimo anno il supermercato Migros, trasferitosi temporaneamente al piano terra, tornerà al secondo piano e verrà affiancato da un Take Away di ultima generazione, con un’ampia e luminosa terrazza, e da un’enoteca. Successivamente si insedieranno anche il negozio Denner e nuovi inquilini.

Il primo piano verrà ristrutturato nel 2025 e il piano terra l’anno seguente.

Il progetto di riqualificazione riguarda l’intero edificio, realtà commerciale del Basso Mendrisiotto da cinquant’anni. Il cronoprogramma è stato elaborato a tappe in modo tale da garantire l’apertura del centro shopping durante tutto il periodo di ristrutturazione. Il gruppo di progetto si dice fiducioso di poter recuperare il ritardo accumulato il prossimo anno e nel 2026. Come rileva il capoprogetto Frank Bell, “stiamo facendo tutto il possibile per terminare la ristrutturazione del centro entro la fine del 2026 e per realizzare l’apertura complessiva degli spazi come da programma”.

Il team di progetto Serfontana 2.0 evidenzia l’obiettivo legato alla concezione di un centro commerciale a zero emissioni. Metà del più grande hub di mobilità elettrica del Ticino – si sottolinea – è stato messo in funzione da Energie 360° all’inizio di questo mese e la seconda metà, con i Supercharger Tesla, sarà inaugurata in autunno. Il nuovo Serfontana si configura come un complesso moderno con un mix di offerte e prodotti, una facciata verde e vivace e una nuova e chiara impostazione.