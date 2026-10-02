Brusino e Porto Ceresio, sui sentieri dell’Unesco

Convegni storici, scambi culturali, momenti di benessere e gare podistiche sono gli ingredienti di una manifestazione – la Porto-Brusino Trail – che rinsalda i rapporti sul confine fra Brusino Arsizio e Porto Ceresio. Una frontiera che sembra quasi formale.

Siamo alla seconda edizione, dopo che la prima – lo scorso anno – ha riscosso un buon successo. E quest’anno il focus principale dei temi andrà a posarsi sull’Unesco di cui fa parte sia il versante italiano (da 18 anni) che quello svizzero (da 24 anni) della Montagna del San Giorgio. Lo slogan di questa edizione sarà “Sui sentieri dell’Unesco” e l’iniziativa nasce dalla collaborazione fra l’associazione A.S.D. Atletica 3V e il comitato italo-svizzero Porto-Brusino Trail, con il patrocinio del Comune italiano di Porto e del Comune svizzero di Brusino.

Il “Porto-Brusino Trail 2026 – sui sentieri dell’Unesco” è un evento transfrontaliero costituito da una gara podistica tra boschi e panorami mozzafiato tra i territori di Porto Ceresio e Brusino Arsizio, una passeggiata sul lungolago dedicato ai bambini e alle loro famiglie, lezioni di ginnastica posturale aperte a tutti e momenti culturali che toccheranno i temi più interessanti legati alla vita di confine e ai suoi siti Unesco. “Se lo scorso anno il focus è stato puntato sul contrabbando del passato – ha sottolineato Tita Bernasconi – quest’anno abbiamo scelto la realtà dell’Unesco quale tema centrale; a parlarne abbiamo in particolare chiamato Markus Felber, geologo e promotore a suo tempo della candidatura. Come abbiamo detto, sono trascorsi molti anni da quando siamo entrati a fare parte dell’Unesco e forse ne abbiamo perso un po’ il senso. Un altro tema sarà quello dei trasporti e poi la figura del Beato Manfredo Settala venerata a Riva San Vitale. Sarà mons. Piergiacomo Grampa a venire a parlarne a Porto Ceresio la sera del 24 ottobre”. La capodicastero cultura, sport e socialità Cristina Polli e la vicesindaca Michaela Bernasconi hanno introdotto l’incontro di lunedì con i media, riportando anche un messaggio da parte del sindaco di Brusino Lucio Negri: “Si tratta di un’iniziativa importante e prestigiosa, dimostrazione concreta di come la collaborazione tra i Comuni al di qua e al di là del confine possa realizzare iniziative sportive e culturali capaci di valorizzare i territori e la storia delle sue comunità”. Anche Marco Prestifilippo, sindaco del Comune di Porto Ceresio, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, ricordando il valore della promozione dello sport e dello scambio culturale tra i due territori.

Informazioni sul sito www.portobrusinotrail.it o a portobrusinotrail@gmail.com.