Il Riva Basket riparte con energia e consapevolezza

Per il Riva Basket una nuova stagione è alle porte, e sarà una stagione in cui la prima squadra militerà nel campionato di LNB Women.

La prima partita è in calendario domani 26 settembre contro BC Winterthur tra le mura amiche di quel Palasangiorgio in cui si è conclusa in modo splendido la scorsa annata. Il campionato ‘25-‘26 è terminato con le finali disputate proprio a Riva, in cui le momò hanno giocato il ruolo da outsider in modo magistrale, inchinandosi soltanto all’atto conclusivo a un inarrivabile Zurigo. È esattamente sull’onda di quell’entusiasmo e di quel finale di stagione che il comitato vuole sia costruita anche quella all’orizzonte. La società ha quindi deciso di confermare senza tentennamenti lo staff tecnico formato da Alessio Crugnola, Matteo Santi e Lidia Travaini, così come tutte le giocatrici in rosa e il responsabile tecnico Fabio Bassani. I nuovi volti che fanno parte della squadra di quest’anno sono chiamati a rimpiazzare alcune partenze (soprattutto per motivi di studio), dando parallelamente qualità ed esperienza a una rosa che è sempre molto giovane. Le nuove arrivate sono la statunitense Lily Fandre – che avrà il non facile compito di sostituire Prencis Harden la quale ha raccolto una stimolante sfida in Germania – Sofia Moretti, in arrivo da Varese, e Federica Ghidossi, che torna a Riva dopo 7 stagioni con Villars. Oltre a loro, formeranno la prima squadra Viola Santi, Elena Cattaneo, Marta Santi, Cloe Gerosa, Giorgia Veri, Valentina Clerici, Sara Equati, Mia Baggi e Silvia Fiori.

La stagione alle porte sarà quella che dovrà portare delle conferme. Dopo la decisione di un anno fa di ripartire dalla lega cadetta chiedendo la relegazione a tavolino, la società rivense ha infatti dedicato molte energie alla ricostruzione di un gruppo affiatato, umile e coraggioso. Il lavoro di tutti ha dato ottimi frutti e si desidera quindi continuare il percorso intrapreso. Per farlo al meglio negli scorsi mesi si è dato inizio a un processo di ricostruzione del settore giovanile, portando nuovi coach di valore a Riva, su tutti Cíntia Silva dos Santos. Il suo nome è di quelli che non passano inosservati: ex pivot di 194 cm, ha unito una leggendaria carriera con la Nazionale brasiliana a stagioni di altissimo livello nella WNBA americana e nei principali campionati europei. Nel suo palmarès c’è anche una medaglia d’oro ai Mondiali in Australia del 1994. Cíntia si occuperà delle squadre U14 e U16.

Parallelamente al progetto sportivo, questa stagione entrerà nel vivo anche il progetto etico che il Riva Basket sta portando avanti insieme a Talento nella Vita, per poter lavorare anche sui programmi alla base dei successi personali e di gruppo. Ulteriore novità è il logo, che è stato presentato martedì scorso durante la conferenza stampa di lancio della stagione. In un periodo di rilancio la società ha pensato di rinnovarsi anche nell’immagine. Il nuovo logo, più moderno ma anche più semplice, sarà accompagnato da un nuovo sito internet e da nuovo materiale.

Tornando alla prima squadra, l’obiettivo è di affrontare la stagione senza pressioni, ma anche con più consapevolezza e maturità, continuando quel processo di crescita in corso, sia come singoli sia come gruppo. Il campionato alle porte è come sempre difficile da leggere, con diverse nuove squadre che si sono iscritte e quindi con dei valori sul campo difficili da prevedere. Ma il comitato non nasconde che sarebbe davvero bello potersi qualificare ancora per le finali. “Lo scorso anno cestistico è stato pieno di emozioni. Siamo partite un po’ in sordina – complici anche diversi infortuni – ma ci siamo riprese alla grande con un risultato finale eccezionale. Le nostre ragazze hanno dimostrato di saper reagire e hanno ottenuto un 2° posto più che meritato. Sarebbe bello poter semplicemente riconfermare la qualità della nostra squadra, ma come noto ogni anno è un anno nuovo. Noi del comitato siamo pronti e carichi e confidiamo che la squadra e lo staff abbiano tanta voglia di vincere e rimettersi in gioco” ha dichiarato per l’occasione la presidente Gabriella Califano.

Coach Alessio Crugnola, dopo aver messo in luce i punti di forza della sua squadra, ha commentato così la stagione alle porte: “Dopo l’ultima stagione, conclusa in maniera quasi trionfale, ho ricordato subito alle ragazze che il nostro primo obiettivo sarà quello di migliorare il sesto posto ottenuto nella scorsa regular season. Sappiamo che i playoff rappresentano quasi un torneo a parte, come ha dimostrato proprio il nostro finale di stagione 2025/2026. Prometto che ci metteremo il massimo impegno per tornare a giocare le final four!”.

Per finire, durante la presentazione alla stampa, la società cestitica di Riva ha ringraziato tutti gli sponsor e si è detta felice del sostegno che molte realtà hanno deciso di assicurare al Riva Basket accompagnandolo in questa avventura.