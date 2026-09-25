38 locali pronti alla Rassegna

C’è un “dettaglio” che manda tutti i momò in modalità curiosa: è il mitico libretto della Rassegna Gastronomica nel quale – sfogliando pagina dopo pagina – si possono scoprire i ristoranti che partecipano all’edizione, i menu proposti (con i prezzi segnalati) e i premi per ogni piatto gustato. Quest’anno siamo alle porte della 63.ma edizione: prenderà il via il 1° ottobre e terminerà il 1° novembre. Sono 37 i ristoranti che vi partecipano, ai quali si aggiunge il Grotto Serta di Lamone come ristorante ospite.

L’immagine scelta

Il sorriso solare di Jeannette Müller (nella foto) si spiega eccome: è lei che si è aggiudicata il primo premio per la fotografia intitolata “Con grande abilità la massaia prepara tante squisite tagliatelle” (500 fr) ed ha quindi la soddisfazione di vedere la propria fotografia protagonista di tutto il materiale grafico della manifestazione di questa 63.ma edizione. Il tema del concorso era “Mani in pasta” e vi hanno partecipato 29 persone con in totale 70 scatti (quasi il doppio rispetto allo scorso anno).

La giuria ha inoltre segnalato come meritevoli altre due immagini: al secondo posto “Nell’impasto la semplicità diventa meraviglia” di Fabio Medici e al terzo posto “L’ingrediente” di Elisa Crestani. Entrambi hanno ricevuto un omaggio dal Comitato e un buono pranzo di 100 franchi. Anticipiamo già che il concorso fotografico in vista dell’edizione che avrà luogo nell’autunno 2027, ha per tema “Ti propongo un dolce d’autunno!”. La partecipazione è gratuita e avviene sul sito www.rassegna.ch.

Concorso di disegno per i bambini

I piccoli ospiti potranno ricevere un foglio con una base prestampata da completare liberamente, intitolata “Oggi prepariamo la pasta”, in sintonia con il tema del concorso fotografico. Il disegno potrà essere consegnato direttamente al ristorante. E anche quest’anno sarà il Cinema Multisala Teatro Mendrisio ad offrire ai bambini i premi: il 1° consta di 8 biglietti di entrata al cinema validi per bambini e adulti; il 2° premio offre 5 biglietti e il 3° ne vale 3. Per tutti i piccoli partecipanti al concorso, ci sarà un mini Jenga in omaggio.

La 62.ma è stata un’ottima edizione

Come vuole la tradizione, di anno in anno, si traccia un bilancio della precedente edizione. Durante l’incontro con i media, martedì alla Cantina dei F.lli Valsangiacomo a Mendrisio – è stato il presidente Flavio Quadranti (Mamo) ad evidenziare che nel 2025 sono stati distribuiti 22’240 omaggi, con una lieve flessione di 1’730 unità rispetto al 2024. Flessione da leggere considerando che c’erano tre partecipanti in meno rispetto all’anno precedente e dunque i risultati confermano una crescita.

“Dietro ad ogni omaggio c’è un piatto o un menu della Rassegna scelto da un cliente; – ha commentato il presidente – è un dato concreto che racconta quanto il pubblico continui ad amare e sostenere la nostra manifestazione”.

Quali omaggi e premi fedeltà?

E veniamo agli omaggi. Piatti e menù elencati nel libretto (salvo quelli dedicati ai bambini), quest’anno permettono di ottenere in omaggio un sottopiatto. Ogni piatto o menù della Rassegna dà inoltre diritto a un timbro sul passaporto-fedeltà in fondo all’opuscolo. Una volta completato il passaporto con 8 timbri, si può ottenere in premio un centrotavola in legno. Gli 8 sottopiatti e il centrotavola compongono un elegante e moderno set da tavola. Il tutto sarà accompagnato da un sacchetto di noci (offerto da Raiffeisen) e da uno schiaccianoci (regalato da la Mobiliare fino ad esaurimento). Inoltre, la Vecchia Masseria estrarrà tre passaporti fra tutti quelli completati e metterà in palio un buono acquisto di 350 fr (1° premio), un buono acquisto pari a 280 fr (2° premio) ed un buono acquisto di 140 fr (3° premio).

In sinergia con OTR, GastroTicino e CCAT

Presentando la realtà della Rassegna, sono stati citati i sostenitori (sponsor principale è il Gruppo Banche Raiffeisen del Mendrisiotto).

Ma si è parlato soprattutto di due realtà del territorio che contribuiscono a rendere speciale la Rassegna: e sono l’Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, diretta da Nadia Fontana Lupi, e GastroTicino diretta da Massimo Suter. Un’altra collaborazione che si rivela preziosa è quella con il Centro di competenze agroalimentari Ticino (CCAT). Una sinergia nata 2 anni fa e che si sta rafforzando. Attraverso il marchio TICINO A TE, la Rassegna promuove prodotti del territorio.