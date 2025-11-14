Il sintetico, gli invasori e le criticità

Il Comune di Morbio Inferiore intende portare avanti con urgenza la posa di un nuovo fondo sintetico presso il campo principale del centro sportivo, danneggiato dalle cornacchie a causa della massiccia presenza di esemplari di Popillia Japonica, come illustrato nel preventivo 2026. Il fenomeno legato ai danni cagionati dal vorace insetto è affrontato anche da un rappresentante dell’Esecutivo di Coldrerio che, nelle pagine interne, invita ad affrontare la problematica in ottica transfrontaliera.

A sollevare più di una riflessione è la scelta operata. Come Morbio, anche Stabio privilegia l’opzione del sintetico: è infatti stata pubblicata negli scorsi giorni la domanda di costruzione per la realizzazione del nuovo campo sportivo che si avvarrà di questa superficie. Che non fa l’unanimità. L’opinione di un medico, in Seconda pagina, fa emergere dubbi e criticità, sia in termini di impatto ambientale sia per quanto concerne la salute degli atleti. La discussione è lanciata.