La nuova sede dell’Ufficio tecnico di Chiasso guarda al futuro

La nuova sede dell’Ufficio tecnico comunale (UTC) di Chiasso, al civico numero 3 di via Carlo Cattaneo, è pienamente operativa e si prepara ad aprire le sue porte al pubblico per l’inaugurazione ufficiale.

Il programma dei festeggiamenti si concentrerà principalmente durante i giorni 14 e 15 novembre. Il Comune, come è stato annunciato ieri dalle autorità durante l’incontro con i media, intende sottolineare l’ultimazione di un progetto che rappresenta più di un semplice trasferimento logistico: per il Municipio “si tratta di un passo verso il futuro ideato e concretizzato per abbinare efficienza amministrativa e sostenibilità dal punto di vista ambientale” come è stato sottolineato dal sindaco Bruno Arrigoni e dai municipali presenti con i progettisti dell’opera.

Il nuovo edificio, certificato Minergie, dopo due anni di lavori, riunisce sotto lo stesso tetto i diversi servizi tecnici comunali: gli spazi si presentano funzionali e accoglienti sia per il personale sia per i visitatori. Progettato dagli architetti Roberto Briccola e Cristiano Aguiar secondo rigorosi criteri di efficienza energetica, il complesso contribuisce agli obiettivi che Chiasso si è posto con il label “Città dell’energia”.

La cerimonia di taglio del nastro, su invito, si terrà venerdì 14 novembre alla presenza delle autorità comunali, dei rappresentanti del Cantone e dei progettisti. Sabato 15 novembre la popolazione sarà invitata a scoprire il nuovo Ufficio tecnico. Il programma di porte aperte è pensato per adulti e bambini, nell’ottica di avvicinare i cittadini al lavoro quotidiano dell’UTC e presentare i servizi che concorrono al buon funzionamento della città: dalla manutenzione del territorio alla pianificazione, dall’ambiente alla gestione delle infrastrutture. Le attività saranno gratuite e aperte a tutti: visite guidate del nuovo edificio e di una parte dei magazzini, conferenza pubblica – alle 11 – sull’efficienza energetica a cura dell’ing. Elia Zaccheddu, pranzo a mezzogiorno. Durante la giornata saranno presenti stand informativi e verranno proposti momenti per le famiglie con la caccia al tesoro e attività creative con i giardinieri e i forestali comunali.

I concetti urbanistici e architettonici

La nuova sede dell’UTC, accessibile a persone disabili, si sviluppa su due piani fuori terra. Oltre agli uffici amministrativi ospita spogliatoi per il personale operativo e spazi di servizio. Lo stabile, arretrato rispetto alla strada, genera un’area verde alberata. Attraverso l’alternanza tra pieni e vuoti, il rapporto volumetrico fra il nuovo edificio e i magazzini esistenti permette la definizione di un complesso unitario e dai contenuti ben riconoscibili.

La disposizione della nuova costruzione assicura una chiara organizzazione di accessi pedonali, veicolari e parcheggi. Gli ingressi pedonali sono posizionati lungo via Carlo Cattaneo. I parcheggi sono chiaramente distinti per le varie utenze: laterali sulla strada per il pubblico, lungo la facciata sud per disabili e personale amministrativo/operativo e, lungo le facciate est e ovest per moto e biciclette.

L’organizzazione interna risponde al contesto: a sud verso l’area di lavoro dei magazzini si trovano infatti gli spazi di servizio e di circolazione. A nord, gli spazi di lavoro (uffici e sale) rivolti sul giardino alberato. Le entrate differenziate, unitamente ai due vani scale posti alle estremità, garantiscono indipendenza, versatilità e flessibilità nell’utilizzo degli ambienti interni.

Al piano terreno, l’utenza dell’UTC troverà l’ingresso principale, spazi amministrativi, scale e ascensore. Sul medesimo piano ci sono anche l’ingresso del personale, la sala multiuso, gli spogliatoi, uffici, spazi vari di servizio (archivi, depositi, locali tecnici). Al primo piano è stata allestita la segreteria, con sale riunioni e uffici dell’amministrazione; sul fronte opposto ci sono ancora archivi, depositi e locali tecnici.

La facciata sud, verso l’area dei magazzini, appare chiusa, in contrapposizione con la facciata nord, caratterizzata dalla ripetizione ritmata dei pilastri ravvicinati in calcestruzzo, aperta sulla tranquillità del giardino alberato antistante.

Una mostra fotografica open air

In occasione dell’entrata in servizio dell’UTC, lungo Corso San Gottardo a Chiasso è stata allestita una mostra open air strutturata attorno a 24 fotografie scattate durante la fase di costruzione del nuovo stabile. Le immagini sono state realizzate dall’arch. Cristiano Aguiar, il graphic design è di Laura Pantani. L’esposizione sarà visibile fino al 15 novembre.

Il Comune segnala infine che sabato 15 novembre, l’Ecocentro comunale resterà chiuso. Per garantire il servizio è prevista un’apertura straordinaria sabato 22 novembre dalle 8 alle 11.45.