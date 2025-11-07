I giorni caldi di San Martino

La proverbiale estate che torna a fare capolino nei giorni della ricorrenza di San Martino quest’anno ha stretto un patto con gli organizzatori della popolare fiera di Mendrisio che da oggi pomeriggio colorerà l’area circostante l’antica chiesetta, edificio romanico di pregio.

Sul fronte meteorologico, dunque, le previsioni promettono giornate gradevoli per la manifestazione che entrerà nel vivo domani e continuerà fino a martedì 11 novembre, giorno dedicato al santo. Ben più caldo si è rivelato il clima tra gli espositori che da sempre animano la fiera: le scelte logistiche operate dal Comune relativamente all’ubicazione delle bancarelle non sono state recepite con grande entusiasmo. Il gruppo Lega dei ticinesi negli scorsi giorni ha inviato al Municipio cittadino un’interrogazione per chiedere le ragioni del nuovo assetto della kermesse che ha generato scontento tra gli ambulanti. A pagina 2, l’Informatore dà spazio allo sfogo di un nucleo di storici partecipanti, amareggiati per il fatto di essere stati allontanati dal cuore pulsante della festa che per questa edizione 2025 si preannuncia particolarmente ricca, spalmata su cinque giornate. Imperdibile è l’esposizione di animali da fattoria che sarà presente durante tutti i giorni di apertura, insieme a macchinari e attrezzi agricoli e a bancarelle e stand di prodotti locali. Gli orari sono i seguenti: oggi dalle 17 all’1; da sabato 8 a lunedì 10 novembre dalle 9 all’1; martedì 11 novembre dalle 9 alle 18 (entrata libera: informazioni su mendrisio.ch).

All’interno dei capannoni e tra i gazebo si potranno assaggiare specialità enogastronomiche legate al territorio e alla stagionalità, a ricordare che la Fiera di San Martino affonda le proprie radici nel passato rurale del Mendrisiotto. Per i più piccoli, la manifestazione è un punto d’attrazione grazie all’immancabile luna park, mentre per i giovani è luogo di incontro e aggregazione.

Le origini della Fiera di San Martino risalgono a quasi quattrocento anni or sono. Nella sua “Storia di Mendrisio”, l’autore Mario Medici rileva che occorre tornare al 1684 per rintracciare l’autorizzazione rilasciata al borgo dalla Superiorità elvetica per lo svolgimento della prima edizione.

La tradizione è stata poi tramandata nei secoli: l’appuntamento autunnale attira oggi visitatori da tutto il Cantone e da oltre confine. Un ritrovo immancabile tra convivialità, memoria e fede.

Caratteristici sono i profumi di caldarroste e zucchero filato, così come quelli dei pesciolini fritti, dei salumi e dei formaggi. I suoni che provengono dalle giostre si mescolano alle musiche delle bandelle e al vociare delle migliaia di visitatori.

I giorni di San Martino erano particolarmente significativi per il Mendrisiotto di un tempo, quando il settore primario rivestiva un indiscutibile importanza: coincidevano infatti con la scadenza dei contratti agrari e il pagamento degli affitti. Il legame con le origini oggi si sostanzia nella presenza del bestiame, a testimoniare un mondo rurale ridimensionato ma sempre vivace.

Gli appuntamenti

Il programma della Fiera di San Martino si arricchisce di molteplici appuntamenti. Oggi e domani, 8 novembre, alle 17.30 aprirà il Salone del vino e del formaggio. Domenica 9 novembre alle 10 è in agenda la Parata della zucca. Alle 11, sarà celebrata la Santa Messa nella chiesetta romanica. Lunedì 10 e martedì 11 novembre saranno due giornate dedicate alla Scuola in fattoria. Il giorno di San Martino, 11 novembre, la Santa Messa è prevista alle 11.

I partecipanti

• La Società Atletica VIGOR Ligornetto sarà presente alla Fiera di San Martino da sabato 8 a martedì 11 novembre con la sua bancarella di salumi, panini con la luganiga e il dolce zucchero filato.

• Nell’anno del suo 50°, il FC Rancate parteciperà alla Fiera e gestirà un capannone nei pressi della chiesetta. Oggi serata musicale con Dj Mauj, karaoke e bar. Da domani a martedì 11 novembre, si potrà pranzare e cenare; tra le specialità ci saranno polenta, spezzatino, gorgonzola, latte, busecca, polpettine di zucca, salumi, formaggi, “cudeghin” e arrosticini. Riservazioni a Lea (079 789 00 18), Nicola (079 375 42 50) o Tino (079 444 28 17).

• Nez Rouge sarà attivo oggi e domani, 8 novembre, dalle 23 alle 2 nel contesto della festa: per richiedere il servizio bisognerà comporre il numero 0800 802 208.

• Mendrisiotto Turismo allestirà uno stand per accogliere i visitatori, fare conoscere la propria attività e scambiare pareri in merito all’offerta turistica regionale. Gli orari di apertura sono i seguenti: 8-10 novembre dalle 10 alle 18; 11 novembre dalle 10 alle 17.

Le professioni verdi

Sabato 8 novembre dalle 14 alle 16, la Fiera di San Martino ospiterà la conferenza organizzata dalla Scuola universitaria per le scienze agricole, forestali e alimentari BFH-HAFL in collaborazione con l’Unione Contadini Ticinesi. L’incontro sarà dedicato al tema “L’importanza di agronomi e agricoltori per l’economia e la sostenibilità del Paese” al fine di approfondire il ruolo delle professioni verdi nel settore agricolo, nell’industria, nella ricerca e nell’amministrazione pubblica.