SFG Mendrisio, argento a Lisbona

Un’esperienza indimenticabile, coronata da un importante riconoscimento internazionale: la SFG Mendrisio conquista l’argento alla 5th Gym for Life Challenge di Lisbona.

Il gruppo delle attive e degli attivi della SFG Mendrisio, diretti da Lien Vassalli, Omar Pasteris, Gaia Londero e Barbara Biava, ha brillato alla 5th Gym for Life Challenge tenutasi a Lisbona dal 22 al 26 luglio, conquistando una medaglia d’argento con la produzione “Nature’s Resilience”.

Le ginnaste e i ginnasti dei gruppi di attrezzistica e gymnastique hanno proposto un’esibizione di alto valore, sia sul piano tecnico sia a livello coreografico, ricevendo unanimi consensi da parte della giuria e del pubblico presente. Il loro numero ha saputo trasmettere energia, forza e armonia, incarnando al meglio lo spirito della ginnastica di sezione.

L’avventura è iniziata oltre un anno fa, con un lungo percorso di preparazione, non solo tecnico, che ha visto il gruppo composto da 56 fra ginnaste, ginnasti, monitrici e monitori impegnarsi con dedizione e passione. Dopo l’Accademia sociale, la prima tappa di rilievo: la cerimonia di chiusura della Festa Federale di Losanna, dove “Nature’s Resilience” ha fatto il suo debutto fuori dai confini cantonali riscuotendo subito grande apprezzamento.

A Lisbona, la performance si è trasformata in un vero e proprio momento di celebrazione del lavoro di squadra, della perseveranza e dell’amore per la ginnastica. Emozioni intense non solo per chi si è esibito, ma anche per il seguito dirigenziale presente in Portogallo e per tutta la società, che ha potuto seguire passo dopo passo l’avventura tramite i canali social.

Un doveroso e sentito plauso alle consorelle di Stabio, Manno e Canobbio e ad alcuni loro ginnaste e ginnasti che con la SFG Mendrisio hanno potuto e saputo condividere la scena nazionale ed internazionale in questa straordinaria occasione. Un sentito grazie di cuore infine ai numerosi collaboratori e sostenitori che hanno reso possibile questo progetto, in particolare al Comune di Mendrisio e a Michele Valsangiacomo, per la sua vicinanza e il costante sostegno.

La partecipazione alla Gym for Life Challenge non è stata solo una competizione, ma una straordinaria esperienza umana e sportiva che resterà, ne siamo certi, nel cuore di tutte e tutti i protagonisti.

Maurizio Sala