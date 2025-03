“Perfetta”, Geppi Cucciari al Cinema Teatro

Con il monologo Perfetta, creato da Mattia Torre “su misura” per lei, Geppi Cucciari metterà in scena al Cinema Teatro di Chiasso venerdì 28 marzo alle 20.30 un racconto che spazia dalla comicità – e dalla satira – alla poesia: un testo destinato a parlare delle donne ma costruito anche (soprattutto?) per gli uomini.

Perfetta è l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, nel quale si racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile. La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche.

Sul palco interpreta una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Il racconto analizza i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione: a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori della protagonista. Perfetta cerca di trattare con umiltà, ma anche frontalità, un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Un monologo nel quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

I biglietti si possono acquistare su www.ticketcorner.ch, all’Organizzazione Turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio (all’Infopoint alla Stazione FFS di Mendrisio, lu-ve 9-12/14-18) o alla biglietteria del Cinema Teatro (me-ve 17-19.30, sa 10-12/17-19.30, tel. 058 122 42 72, e-mail cassa.teatro@chiasso.ch).