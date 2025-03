20 marzo, nuovo inizio per il Serfontana

Il radicale progetto di rinnovamento del Serfontana di Morbio Inferiore raggiunge un significativo traguardo: giovedì 20 marzo verranno riaperti il secondo piano e quello terrazzato della struttura. L’inaugurazione segna il completamento della prima tappa di un intervento complessivo suddiviso in tre fasi.

Il piano superiore si presenta con un aspetto totalmente rinnovato, con un ampio ingresso sul lato nord dell’edificio. Offrirà ai visitatori – come illustra la direzione del centro – un’esperienza di shopping ampliata e nuovi servizi studiati per un comfort ottimale, ma anche una nuova serie di negozi.

Il supermercato Migros tornerà al secondo piano e sarà caratterizzato da assortimenti alimentari e non-food completi, offrendo l’opportunità di effettuare sia una spesa veloce, sia acquisti più consistenti.

L’allestimento degli ambienti del punto vendita è stata valutata in stretta collaborazione con l’Associazione andicap Ticino per garantirne l’accessibilità anche a persone con mobilità ridotta. La filiale sarà dotata di casse tradizionali e adatte a persone disabili, ma anche di tredici postazioni “Subito” – una anche per il Take Away a fianco del supermercato – per il self-scanning e il self-checkout.

L’offerta di Migros Ticino concentrata al piano superiore del Serfontana verrà impreziosita da un banco pasticceria a servizio e da un reparto “Daily” dedicato a prodotti a consumo immediato, sia caldi sia freddi: il Take Away di ultima generazione sarà impreziosito da un’ampia e luminosa terrazza.

Troveranno inoltre spazio l’enoteca Vinarte e il moderno centro Activ Fitness – come anticipato su l’Informatore del 28 febbraio – che si svilupperà su ben 1000 metri quadrati di superficie e aprirà nel corso dell’anno.

Giovedì 20 marzo apriranno inoltre al secondo piano del centro shopping anche la farmacia Amavita, il bar Chicco d’Oro, Denner – discount leader della Svizzera -, k kiosk, MG Ottica + Optometria, Diamant e SALT. Nelle settimane successive sono previste nuove aperture.

A precedere questa inaugurazione è già entrato in funzione il più grande hub dedicato all’e-mobility in Ticino: di fronte all’ingresso principale, nel parcheggio sud, sono operative 18 colonnine di ricarica fornite da Energie 360° e 12 Tesla Supercharger, aperti a tutti i marchi automobilistici. “Si tratta di un passo importante – sottolinea la direzione – per l’elettromobilità nella regione, in linea con il nuovo concetto di Serfontana orientato alla sostenibilità”.

Due anni di lavori

Il vasto progetto di riqualificazione prevede ulteriori due fasi che richiederanno all’incirca altri due anni di lavori. Durante l’intero periodo di trasformazione della struttura, il centro shopping Serfontana di Morbio Inferiore resterà regolarmente aperto alla clientela. Informazioni sulla riconversione saranno disponibili sul sito web www.mioserfontana.ch.