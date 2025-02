“Ögg pumerigg”: il videoclip che ironizza sul dialetto maccheronico

Ögg pumerigg” è il nuovo singolo che irrompe in queste ore sulla scena musicale ticinese, scritto da Diego Bernasconi, musicato e cantato da Ivan Martino Griggio. Il video completa alla perfezione questo brano fuori dagli schemi: è interpretato da Giustino e i suoi ed è ambientato tra le vie e le corti nel nucleo di Mendrisio. Aspettatevi un brano folk-rock in dialetto maccheronico come modo divertente e creativo per giocare con il nostro idioma, creando una sorta di New Dialett. Ne scaturisce anche una parodia dei cantanti dialettali. Il videoclip è godibile su YouTube e sui social proprio da oggi 21 febbraio.

Un dialetto ticinese mai sentito prima, interpretato a un ritmo melodico irresistibile” spiegano i due protagonisti di questo viaggio linguistico ricco di sorprese. Ma chi sono? Diego Bernasconi, classe 1971, nato a Mendrisio, è conosciuto per le sue diverse commedie teatrali – dal 1999 con “I quaiott” passando per “Palmira mon amour” nel 2006 fino al 2024 con “Ul Grott 2.0”, per citarne solo alcune. Poi sua è la sceneggiatura di tre pellicole al cinema: “La Palmira, ul film” nel 2013, “Complotto nel Mendrisiotto” (2015) e “Grand Hotel Stella Alpina” (2016). Si cimenta con tre libri, fra i quali “Lutto alle pompe funebri” nel 2014 e l’ultimo “Marco Baleno” nel 2022, nonché con il simpatico saggio “Larpa iudré” con DVD per imparare la “lingua” (2010). Nel 2023 si occupa della regia di un’opera lirica, la “Maddalena”. Fonte inesauribile di idee e progetti, Diego stavolta passa alla canzone-video e il progetto prende vita grazie alla collaborazione con Ivan Martino Griggio, anche lui di Mendrisio e nato nel 1972. Bassista autodidatta, Ivan Martino ha fondato la sua storica band “Versivari” che teneva banco negli anni Novanta in Ticino, dividendo il palco con artisti del calibro di Ligabue, Marillion, Elio e le storie tese, A.D., Core. Per affinare le capacità musicali, frequenta la scuola di musica “EJMA” di Losanna. Il suo percorso è costellato di ospitate, collaborazioni e la sonorizzazione di spettacoli teatrali come “Amore ricucito” del regista Bagnoli. Nel 2017 prende vita il progetto solista “Vaniggio” e nel 2023 con Omar Enrico Bernasconi fonda “Betaverso”. Il 1° gennaio “Betaverso” compare con l’uscita del primo singolo “Alto e grosso” coadiuvato da un videoArt clip di Silvano Repetto.

Per il videoclip clicca qui!