Colpo di pala per la palestra di Stabio

Un territorio con strutture di qualità per giovani e meno giovani. L’aspirazione di Stabio a diventare un Comune a misura di famiglia si fa concreta attraverso l’avvio del cantiere per l’edificazione della nuova palestra tripla e della sala polivalente.

La cerimonia del simbolico primo colpo di pala, coordinata dal Municipio, si è svolta lunedì nei pressi della rotatoria di via Segeno, all’incrocio tra via Pioppi e via Ligornetto. I lavori avranno una durata di circa diciotto mesi e il completamento dell’opera – dotata di impianti all’avanguardia e spazi multifunzionali – è previsto per settembre 2027.

Per Stabio è un momento storico, visto che è da lungo tempo che lavoriamo su questo progetto – afferma il sindaco Simone Castelletti. – Una cerimonia di grande importanza per il Municipio e anche per il Consiglio comunale che ha sempre dato fiducia a tutti i passi intrapresi. Questo cantiere darà seguito a diversi investimenti che abbiamo intrapreso con la prospettiva di migliorare le infrastrutture per la popolazione”. Il credito di investimento per l’opera è pari a 11.4 milioni di franchi.

Nelle vicinanze sorge pure la frequentatissima area pump track-parkour-street workout. Palestra tripla e sala multiuso di 200 mq saranno un atout per la comunità e per le associazioni sportive, ricreative, culturali e musicali del paese.

L’iter, rammenta il sindaco, è iniziato nel lontano 2008. Il primo passo fondamentale si è concretizzato con l’acquisizione dei sedimi. Gli step successivi sono stati il concorso d’idee e la richiesta dei crediti per la progettazione definitiva e per la realizzazione.

Un’attenzione particolare viene riservata al tema della sostenibilità. Una centrale di teleriscaldamento utilizzerà l’acqua di falda come vettore energetico. Un tetto verde e alberature lungo i posteggi in grigliato erboso sono mirati alla riduzione delle isole di calore; gruppi di piante ad alto fusto offriranno un luogo ombreggiato agli utenti e potranno essere un habitat ideale per insetti e piccoli mammiferi. Saranno infine posate pietraie e cumuli di legno come pure un hotel per insetti.

La fase edificatoria si concentrerà in prima battuta sulla palestra tripla con tribune mobili e spogliatoi, la sala polivalente e tutti i necessari locali annessi. Il cantiere inaugurato questa settimana rappresenta la tappa iniziale di un progetto più ampio. L’intento è infatti quello di dotarsi di un campo da calcio sintetico, con gli spogliatoi e una sorta di pista finlandese. Il terreno verde sarà completato insieme alla nuova palestra entro il mese di settembre 2027, rendendolo – come evidenzia l’Esecutivo – uno dei pochi impianti del Mendrisiotto e Basso Ceresio idoneo per lo svolgimento di partite regionali e interregionali fino alla Seconda Lega svizzera, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Il Municipio assicura il proprio impegno nel rispettare il credito di investimento approvato dal Legislativo: “le delibere fino a oggi effettuate confermano il raggiungimento di questo obiettivo” si fa notare.

Alle porte del paese, dove si concentrano anche gli edifici scolastici comunali e cantonali, si svilupperà quindi il nuovo centro sportivo di Stabio: un’iniziativa chiave per il potenziamento delle infrastrutture, adeguate e moderne, dedicate allo sport e al tempo libero. Come rilevano ulteriormente le autorità, la valorizzazione della vita sociale e il riconoscimento dell’importante ruolo svolto dalle associazioni sono da sempre tra gli obiettivi primari dell’Esecutivo comunale.

Molti occhi sono puntati sul cantiere e l’interesse regionale si sta già manifestando: Simone Castelletti valuta positivamente l’opportunità di trovare le giuste connessioni.