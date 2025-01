Sintetica taglia e Manor chiude

Il Gruppo Manor, da 50 anni principale inquilino del Centro Breggia di Balerna, chiude fra una settimana (il 18 gennaio), terminando la parabola di 50 impieghi. Intanto a Mendrisio si registra l’incontro doloroso avvenuto mercoledì in via Penate 5: la Sintetica ha annunciato 55 tagli di cui 15 a Mendrisio. Al tavolo il sindacato OCST, la commissione del personale e i vertici della storica azienda farmaceutica Sintetica SA per la quale il 2024 è stato un anno tormentato. Le ragioni? “Succede a causa delle rilevanti difficoltà nell’accesso al mercato americano, di condizioni quadro peggiorate e di un contesto concorrenziale sfavorevole” spiega la direzione dell’azienda che, di fronte alla combinazione di questi 3 elementi sfavorevoli, ha messo in consultazione alle parti sociali un piano di ristrutturazione che prevede una riduzione dell’organico di 55 persone di cui 40 nel Canton Neuchâtel e 15 a Mendrisio. “È scioccante iniziare l’anno con una notizia del genere – è il commento del segretario regionale dell’OCST Mendrisiotto, Giorgio Fonio – in collaborazione con la commissione del personale, il nostro impegno sarà quello di allestire un piano sociale entro la fine del mese. Oltre a far fronte ai 15 licenziamenti previsti, dobbiamo tutelare gli altri lavoratori dalle misure di risparmio annunciate dalla direzione (in totale i dipendenti sono 187 a Mendrisio). È una tristezza”.