Riqualifica della Pinacoteca Züst, vince il progetto “Apollonio”

“Apollonio” si è aggiudicato il concorso per la progettazione, la trasformazione e l’ampliamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate, per la realizzazione di una nuova autorimessa comunale e per la riqualifica degli spazi pubblici adiacenti. Lo fanno sapere il Consiglio di Stato e il Municipio di Mendrisio.

“Apollonio” – presentato dal gruppo interdisciplinare capitanato dallo studio Pessina Architetti di Zurigo (architettura) e composto dagli studi INGENI SA di Zurigo (ingegneria civile), Rigozzi Engineering SA di Giubiasco (ingegnere impianti RVCS), Elettroconsulenze Solcà SA di Mendrisio (ingegnere impianti elettrici) e IFEC ingegneria SA (fisica della costruzione e sicurezza antincendio) – è stato scelto all’unanimità dalla giuria, ed è stato ritenuto quello che “meglio ha saputo interpretare la lettura del contesto urbanistico del nucleo di Rancate e dell’intervento di Tita Carloni, inserendo un volume semplice e discreto con falda unica che si confronta con sensibilità sul parco a sud e appoggiandosi alle preesistenze con un corpo di raccordo che risolve la distribuzione e si articola formalmente e costruttivamente in modo convincente, rapportandosi alla scala del luogo con discrezione e efficacia”. Secondo la giuria il nuovo spazio museale consente una grande flessibilità nelle possibilità di allestimento e ampi e luminosi spazi espositivi, in un percorso fluido e articolato tra esistente e nuovo.

Il 2 dicembre alle 15 al Campus Supsi di Mendrisio si terrà l’inaugurazione dell’esposizione di tutti i 25 progetti che hanno partecipato al concorso (nella foto il rendering di “Apollonio” elaborato dallo studio Pessina architetti di Zurigo) alla presenza del Consigliere di Stato Christian Vitta, del sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini e della direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS Raffaella Castagnola Rossini. La mostra potrà essere visitata fino al 13 dicembre.

L’inaugurazione nel 2028

La realizzazione delle nuove strutture prevede un investimento complessivo di circa 11 milioni di franchi, dei quali circa 7.5 milioni per la parte museale a carico del Cantone e circa 3.5 milioni per l’autorimessa comunale e gli spazi pubblici a carico del Comune. La presentazione del messaggio per il credito di costruzione è prevista per la primavera del 2026, a conclusione della fase di progettazione. L’avvio della realizzazione dell’opera è stimato per l’autunno del 2026 e la sua consegna per la fine del 2028.

La giuria del concorso è stata presieduta dall’architetto Jachen Könz e al suo interno sedevano anche esponenti del Comune di Mendrisio.