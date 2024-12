Inverno di festa a Mendrisio e Chiasso

Un ricco programma di eventi e persino di novità per il periodo natalizio nelle due città polo di Mendrisio e Chiasso. E l’inverno si annuncia decisamente più caloroso. I rispettivi capi dicastero sport e tempo libero delle due città hanno illustrato in dettaglio le proposte (pubblicate sui siti www.mendrisio.ch e www.chiasso.ch).

Già da domani, sabato 30 novembre, al Piazzale alla Valle l’animazione si accende con la Pista del ghiaccio agibile gratuitamente e circondata da luci, colori e punti di ristoro. Il calendario delle numerose proposte di Natale a Chiasso si aprirà l’8 dicembre con il via al Mercatino, una tradizione che si consolida da oltre 30 anni e per l’occasione domenica prossima animerà Corso San Gottardo con 130 bancarelle. E poi gonfiabili, attività per grandi e piccini, musica, intrattenimenti, l’accensione dell’albero di Natale, il concerto gratuito con i The Vad Vuc.

A Mendrisio la primizia – a cura di Barbara Malacrida Paltenghi, direttrice della sezione Musei e Cultura – è Un Natale di storie che si aprirà dal 1° al 24 dicembre, un calendario dell’Avvento diffuso tra le vie del centro storico. Un’iniziativa che coinvolge 24 autori, 6 interpreti e 1 videoartista: il progetto illuminerà letteralmente il Borgo. Ogni sera una delle postazioni prenderà vita con un volto e una voce, accompagnati dalle immagini create da un arista: narreranno una delle storie scritte appositamente per questo evento in una scenografia suggestiva. La sera del 24 dicembre e poi fino al 6 gennaio 2025, tutti gli schermi saranno accesi simultaneamente.

Ma il programma natalizio contempla molto altro: mercatini, concerti, spettacoli e appuntamenti conviviali.