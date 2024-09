Negozi di paese sul filo del rasoio

Colpo di scena – mercoledì sera – a Coldrerio. Dopo oltre due ore fitte fitte di discussione, per un inghippo burocratico, l’assemblea dei soci della Cooperativa del paese ha dovuto rinviare la votazione per la chiusura del negozio ultracentenario (che è in discesa da 10 anni e negli ultimi 3 anni ha visto dimezzarsi il fatturato). Ma quale inghippo ha fatto slittare il voto? Nei giorni precedenti l’assemblea, si era deciso di non mettere in liquidazione la società ma unicamente di chiudere l’attività commerciale. Tuttavia all’ordine del giorno dell’assemblea figurava ancora lo scioglimento della società e non vi erano le nomine statutarie. Non prevedendo, lo statuto, la possibilità di modificare sul momento l’ordine del giorno, si è dovuto rinviare questo passo doloroso a data da stabilire. Ma la serata non è stata inutile. Anzi. La sala stracolma di soci e di “non soci” fra cui anche rappresentanti di Consigli d’amministrazione di altri negozi di paese, ha trasmesso vicinanza alla “squadra” di Coldrerio (membri del CdA e personale) ed ha innescato una discussione articolata e costruttiva sul destino di questi punti-vendita. Come salvarli di fronte ai prezzi concorrenziali delle grandi catene e della vicina Italia? Riconoscendo loro un ruolo sociale quale presenza viva sul territorio e dunque sostenendoli anche finanziariamente? L’esperienza del negozio di Balerna è stata descritta dal presidente del CdA Marco Cattaneo: “La nostra è una realtà-fotocopia di questa di Coldrerio: forse leggermente migliore ma viviamo sempre sul filo del rasoio. Paradossalmente ci ha aiutato il Covid che ha visto avvicinarsi a noi dei volontari scout (a portare la spesa agli anziani), che poi sono stati assunti divenendo un po’ l’anima del negozio con i loro rapporti stretti in quel periodo con le persone anziane. Inoltre siamo sorretti da un 10% di quelli che noi chiamiamo gli “acquisti istituzionali” indirizzati alla Provvida Madre, all’asilo ed alla Casa anziani. In occasione del 110° anno di fondazione, abbiamo attivato un’azione di ricapitalizzazione con pacchetti di 111 fr da acquistare come azioni. Nel frattempo abbiamo anche rinnovato il CdA con membri giovani”. Anche a Coldrerio si è fatto molto per salvare il negozio.

