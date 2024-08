Giacomo Puccini torna a Vacallo con La Via Lattea 20

Con La Via Lattea 20, Giacomo Puccini (1858-1924) torna a Vacallo nell’anno che celebra il centenario della morte. Il pellegrinaggio musicale in tre Movimenti con Preludio, Gran Finale e Concerto-Picnic tra Scudellate, Vacallo, Chiasso e Cernobbio prenderà il via il 31 agosto.

Dopo aver raccontato il ritorno di Fauré a Lugano, La Via Lattea – ideata dal Teatro del Tempo – si cimenta con un altro grande compositore che scelse il Ticino come buen retiro. Giacomo Puccini tra il 1888 e il 1892 soggiornò a più riprese a Vacallo dove compose gran parte dell’opera che lo rese famoso: Manon Lescaut.

Un concerto-picnic darà il la alla ventesima edizione de La Via Lattea il 31 agosto (replica 1° settembre) in cima alla Valle di Muggio. Per rievocare la passione per la caccia del maestro toscano è stato scelto un luogo particolarmente suggestivo: il roccolo di Scudellate.

Con il Preludio del 13 settembre, Vacallo accoglierà il ritorno del compositore in un clima di festa alla presenza del sindaco Marco Rizza e del presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta. La Civica Filarmonica di Mendrisio proporrà un programma da Puccini a John Williams (per dimostrare – illustrano gli organizzatori – come il celebre tema di “Guerre stellari” provenga più o meno inconsapevolmente dalla Manon pucciniana). Per l’occasione verrà aperta al pubblico la casa dove visse il musicista e riemergeranno i ricordi di Antonia Cavadini, la bambinaia della famiglia Puccini, narrati dalla nipote Rosanna Pozzi Graf. I Matiröö infine metteranno in scena un testo scritto dal regista Gianni Delorenzi.

Il giorno seguente, il Primo Movimento prevede un itinerario nei luoghi frequentati dal compositore. Dagli scherzi fra Puccini e Leoncavallo quando erano vicini di casa, nasce l’idea di un duello fra due pianoforti con cui si apre il Secondo Movimento – 15 settembre – al Cinema Teatro di Chiasso: da una parte Puccini e Manon Lescaut, dall’altra Leoncavallo e i Pagliacci.

La Via Lattea fa incontrare anche il maestro lucchese con il regista Federico Fellini. Sei personaggi femminili da sei opere di Puccini, abbinati a sei scene da altrettanti film di Fellini che il 14 e il 15 settembre animeranno il nucleo di Vacallo.

Ancora il 14 settembre, gli organizzatori inviteranno il pubblico a riscoprire Puccini con le orecchie di oggi. Sono infatti in programma tre composizioni contemporanee che hanno come comune denominatore Madama Butterfly: il Butterfly’s note-book del francese Gérard Pesson, ben noto ai Viandanti della Via Lattea, Puccini alla caccia – bizzarra partitura per richiami d’uccelli di Francesco Filidei – e A bocca chiusa di Mario Pagliarani. A queste si aggiungono due nuove composizioni scritte per La Via Lattea 20: una di Jean-Luc Darbellay, figura di primo piano del panorama musicale svizzero che il 15 settembre, in occasione della prima di “Hommage à Giacomo”, incontrerà gli spettatori; l’altra ancora di Pagliarani che mette in musica le ultime parole scritte da Puccini all’ospedale di Bruxelles – dove morì nel 1924 – composizione con cui si chiuderà il 26 ottobre la ventesima edizione della Via Lattea.

Tornando al 26 ottobre, il Terzo e ultimo Movimento, collegherà Vacallo e la vicina Cernobbio sulle sponde del Lario, in una camminata dalle colline del Mendrisiotto fino al lago. Il percorso culminerà al Cinema Teatro chiassese con il Gran Finale che vedrà l’Orchestra della Svizzera italiana protagonista del concerto Il Doge di Vacallo, come Puccini si autodefinì in una lettera a Giulio Ricordi.

Il programma si chiuderà con un momento di coinvolgimento della popolazione: il Coro a bocca chiusa della Madama Butterfly cantato da un coro di volontari: cento voci per celebrare i cento anni dalla morte di Puccini.

Per consultare informazioni e programma si rimanda al sito web www.teatrodeltempo.ch. I biglietti dovranno essere acquistati anticipatamente su kulturticket.ch.

Le anticipazioni – A pochi giorni dell’inizio di La Via Lattea, il Dicastero cultura del Comune di Vacallo propone una serata a due voci in calendario martedì 27 agosto al Centro sociale con inizio alle 20.30 (ingresso gratuito). Roberto Camponovo – curatore del volume Vacallo com’era – illustrerà alcuni momenti della presenza di Giacomo Puccini nel paese all’imbocco della Valle di Muggio, mentre Mario Pagliarani, compositore e ideatore del pellegrinaggio musicale, presenterà il programma della ventesima edizione con ascolti, proiezioni e anticipazioni.