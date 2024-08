Un nuovo volto per lo stadio comunale di Mendrisio

È stato siglato un accordo fra la Città e il Football Club Mendrisio per la ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio comunale e per il suo ampliamento. “L’infrastruttura – si legge nel mandato di prestazione – utilizzata da numerose associazioni sportive situate nel distretto del Mendrisiotto, necessita di un rinnovamento. Gli spazi non rispondono più alle moderne esigenze logistiche igieniche e sportive e gli spogliatoi hanno bisogno di una ristrutturazione”.

È proprio per questa serie di motivi che Città e FCM hanno sottoscritto un mandato di prestazione con il quale il club calcistico si impegna a prendere interamente a carico la progettazione e la realizzazione dei lavori necessari, il cui finanziamento sarà affidato ad un’istituzione benefica.

Il Mendrisio calcio dovrà inoltre presentare un progetto che tenga conto delle esigenze di tutte le associazioni sportive (come, per esempio, l’Atletica Mendrisiotto e la VIGOR Ligornetto) che fruiscono dello stadio, nonché sottoporre al Municipio il piano di finanziamento del progetto, ottenere la licenza edilizia e i contributi Swisslos e di altri sponsor esterni per la realizzazione dell’intera opera, e mettere in appalto l’esecuzione del progetto.

Spese e responsabilità saranno a carico del FCM, il quale dovrà aggiornare la Città (che nel frattempo si occuperà della vigilanza) in merito ai lavori.

Il loro inizio è previsto solo in seguito alla ratifica da parte dell’Esecutivo mendrisiense del piano di finanziamento e all’approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale. Al fine di permettere l’utilizzo degli spogliatoi, l’opera potrà venir eseguita in due tappe. La prima, durante il corso di questo 2024, con la costruzione del nuovo edificio. La seconda, nel 2025, con la ristrutturazione.

In tutto ciò l’infrastruttura rimarrà comunque in mano alla Città di Mendrisio che, mediante un comodato d’uso, ne concederà, come già avviene tuttora, l’utilizzo gratuito al Football Club Mendrisio.